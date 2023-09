Darf mir der Chef das Essen am Schreibtisch verbieten?

Um keine Zeit zu verlieren, verlegen viele Mitarbeiter die Mittagspause einfach an den Schreibtisch, was einige Chefs gar nicht gern sehen – oder sogar verbieten. Darf der Chef den Snack vor dem PC untersagen? „Bei einer Arbeitszeit von sechs bis neun Stunden habe ich einen Mindestanspruch auf eine Pause von 30 Minuten“, erklärt Robert Mudter, Rechtsanwalt aus der Frankfurter Kanzlei „Mudter und Collegen“. Der Arbeitgeber ist dabei verpflichtet, seine Mitarbeiter anzuhalten, die Pause auch wirklich zu nehmen.

„Während dieser Pause können diese (fast) alles machen, was sie wollen“, gibt der Anwalt grünes Licht. Prinzipiell dürfe man also auch am Schreibtisch essen – es sei denn, es existierte eine Betriebsordnung, die etwas anderes regelt. „Allerdings sollte man während des Essens dann nicht weiter am PC arbeiten, da es in diesem Fall ja keine Pause wäre“, erklärt der Partneranwalt von Roland Rechtsschutz.

Ihre Pause verbringen Mitarbeiter am besten draußen

Um sich zu erholen, sollten Berufstätige aber besser auch in kurzen Pausen ihren Arbeitsplatz verlassen. Wer sich vom Schreibtisch fortbewegt, denke schneller an Themen abseits der Arbeit, sagt der Psychologe Karl Kubowitsch aus Regensburg. Am besten gehen Arbeitnehmer vor die Tür. Ansonsten reicht eine kurze Auszeit in der Büroküche. Bleiben sie dagegen am Schreibtisch, fällt der Blick leicht auf die Akten. Dann kreisen die Gedanken sofort wieder um den Job. Erholsam sei das nicht.

Beim Schreibtisch-Snack Rücksicht auf die Kollegen nehmen

Döner mit viel Zwiebeln am Schreibtisch essen? „Manche sind da ja völlig enthemmt“, hat Imme Vogelsang vom Netzwerk Etikette Trainer International in Hamburg beobachtet. „Die bringen sich Pommes oder Asianudeln mit, und dann riecht das im ganzen Büro danach.“ Den anderen vergehe dann aber schnell der Appetit. Jarosch rät daher: „Einen Apfel oder Müsliriegel am Arbeitsplatz zu essen, ist okay, aber das dampfende Schnitzel oder das Mettbrötchen mit Zwiebeln sind tabu.“

Wie nutzen deutsche Arbeitnehmer ihre Mittagspause wirklich?

Das Karriereportal Monster ging der Frage nach: Die Ergebnisse der Online-Umfrage zeigen, dass nur ein Drittel der Befragten außer Haus isst. Auf der anderen Seite geben vier von zehn an, den Arbeitsplatz nicht zu verlassen, da sie die Pausenzeit am Schreibtisch verbringen, um private Angelegenheiten zu erledigen. Ein weiteres Drittel gibt sogar an, in der Mittagspause durchzuarbeiten, teils bei einer Mahlzeit (15 Prozent), teils auch ganz ohne Mittagessen (16 Prozent). (gs)