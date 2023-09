Paris -Der Rasen auf dem Golfplatz ist in bestem Zustand, das Alpenpanorama beeindruckend, der Blick vom Balkon auf den Genfer See traumhaft. Das Hotel Ermitage in der Nähe der Stadt Évian-les-Bains ist bereit für die Weltmeister. Am Dienstag bezieht die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ihre Zimmer im 2010 komplett renovierten Vier-Sterne-Haus.

Hoch über den Genfer See thront die Herberge der deutschen Nationalmannschaft. dpa-tmn

In der idyllischen Herberge soll der Grundstein für den vierten EM-Triumph gelegt werden. „Das ist der ideale Ort, um unseren Teamgeist zu fördern - eine kleine Oase“, sagte Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff: „Für das Quartier waren uns Kompaktheit und kurze Wege wichtig. Im Hotel Ermitage haben wir exzellente Voraussetzungen, um in Ruhe arbeiten, trainieren und regenerieren zu können.“

Bundestrainer Joachim Löw stellte klar: „An den Bedingungen wird es nicht liegen, wenn es sportlich nicht so laufen sollte.“ Wie wichtig eine Unterkunft während eines langen Turniers ist, erlebten Löw und Co. vor zwei Jahren in Brasilien.

Der Genfer See liegt gleich vor der Tür. dpa

„Das Camp hatte einen großen Anteil daran, dass wir den WM-Titel geholt haben“, sagte der mittlerweile aus der Nationalelf zurückgetretene Per Mertesacker über das längst zum Mythos gewordene Campo Bahia. Es geht um mehr als ein paar gute Trainingsplätze, bequeme Betten und gesundes Essen.

In der Lounge gibt es genügend Sitzmöglichkeiten. dpa

„Das EM-Quartier ist wie ein Zuhause. Die Spieler brauchen eine Wohlfühlatmosphäre, weil sie wochenlang aus ihrem gewohnten Umfeld heraus sind und bereits eine lange Saison hinter sich haben“, sagte Motivationscoach und Sportexperte Matthias Herzog: „Es geht darum, Topbedingungen zu schaffen, damit die Spieler Topleistungen abrufen können. Das gesunde Verhältnis von An- und Entspannung ist wichtig.“

Idyllische Kulisse in den Bergen

Eine schöne Sommerterrasse ist natürlich auch vorhanden. dpa

Der Genfer See und die Berge sind die idyllische Kulisse, der moderne Trainingsplatz und die kurzen Wege zum Flughafen beste Voraussetzungen. „Bundestrainer Joachim Löw und sein Team haben das Quartier bewusst ausgewählt“, sagte Experte Herzog: „Das EM-Quartier ist abgelegen und liegt in malerischer Natur. Es ist nachgewiesen, dass Wasser eine beruhigende Wirkung hat. Die Kombination der Elemente wirkt beruhigend und zugleich konzentrationssteigernd auf die Spieler.“

Blick in ein Hotelzimmer im Hotel "Ermitage". dpa

Luxus, gutes Essen, ideale Trainingsbedingungen und möglichst kurze Wege haben übrigens alle 24 EM-Teilnehmer gesucht. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte vorab eine Liste möglicher Domizile erstellt - mit einem Hotel unter vier Sternen gab sich erwartungsgemäß keine Mannschaft zufrieden.

Fünf Teams bezogen bereits am Sonntag ihre Unterkunft für die kommenden Wochen, den „Titel“ des Reise-Europameisters sicherte sich Rumänien. Gastgeber Frankreich, der deutsche Gruppengegner Nordirland, Wales und Russland sind ebenfalls seit Sonntag in ihrem EM-Quartier, am Montag folgten Albanien, England, die Türkei, die Schweiz und die Slowakei.

Der Blick über den Genfer See. AFP

Schlusslicht bei der Anreise sind die Portugiesen. Das Team mit Superstar Cristiano Ronaldo kommt erst am Donnerstag nach Frankreich und zieht in das nationale Rugbyzentrum der Franzosen in Linas-Marcoussis. (sid)