Handwerker suchen Nachwuchs, und junge Flüchtlinge brauchen Ausbildung und Jobs - das passt erst einmal gut zusammen.

Doch braucht es Geduld, Ausdauer und Engagement von allen Beteiligten.

Ein solider Handwerksjob in Deutschland ist der Traum vieler junger Flüchtlinge. Doch der Weg dahin kann mühsam sein und verlangt auch Durchhaltevermögen. Nicht selten kehrt Ernüchterung ein, wenn es Probleme mit der Sprache, mit schulischen Anforderungen oder mit dem Meister im Betrieb gibt - und das alles bei einem oft schmalen Lehrlingsgehalt. Deshalb setzen die Kammern zunehmend auf spezielle Berater, die Lehrlingen und Betrieben zur Seite stehen sollen. Ziel dabei: Die jungen Leute nicht nur für eine Ausbildung zu gewinnen, sondern auch zu halten.

Denn schließlich plagen sich viele Betriebe mit Nachwuchssorgen - ein Dauerbrenner-Thema, das auch bei der Internationalen Handwerksmesse (24. Februar bis 1. März) wieder auf der Agenda steht. Bekannt ist vor allem, dass im Lebensmittelhandwerk wie bei Bäckern und Metzgern händeringend Lehrlinge gesucht werden. Aber auch in vielen gewerblich-technischen oder in Ausbau-Berufen steigt der Bedarf, wie ein Sprecher des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) sagt.

Insgesamt rund 17 000 Lehrstellen blieben nach Verbandsangaben im vergangenen Lehrjahr unbesetzt. Damit war die Lücke zwar etwas kleiner als im Vorjahr, aber eine echte Entspannung ist angesichts des Drangs vieler junger Leute zum Studium und der demografischen Entwicklung nicht in Sicht. Deshalb sollen auch mehr Flüchtlinge fit gemacht werden für eine Ausbildung im Handwerk. Erst kürzlich stellten Bundesregierung, Bundesagentur für Arbeit und ZDH dafür ein Qualifizierungsprogramm vor.

Mit der Unterschrift unter einen Lehrlingsvertrag ist es allerdings oft noch lange nicht getan, weiß Rüdiger Hofbauer von der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Seit kurzem kümmert er sich als Ausbildungsbegleiter um die rund 260 Flüchtlinge, die im Einzugsbereich der Kammer eine handwerkliche Lehre absolvieren. Unterstützung brauchen sie nicht nur bei Sprach- oder Schulproblemen, sondern oft auch bei ganz alltäglichen Dingen - vom Heraussuchen passender Busverbindungen über Begleitung bei Arztbesuchen bis hin zu Kontoeröffnungen.

Zugleich sind aber auch Krieg und Krise in den Heimatländern für viele Flüchtlinge weiter präsent, weil sie mit Verwandten und Freunden vernetzt bleiben und immer wieder auch mit belastenden Bildern und Berichten konfrontiert werden. Das könne sie auch in der Lehre zurückwerfen, sagt Hofbauer. Die Betriebe sollten dafür zwar ein gewisses Verständnis mitbringen, die jungen Leute aber auch nicht in Watte packen. Denn das könne Unmut bei Mit-Lehrlingen schüren - und die Prüfungen müssten ja letztlich trotzdem bestanden werden.

Generell kämen viele Flüchtlinge mit großen Erwartungen nach Deutschland - und seien dann schon mal enttäuscht, wenn sie sich über Jahre mit einigen hundert Euro Ausbildungsvergütung bescheiden sollen, sagt Hofbauer. Vor allem wer noch Angehörige in der Heimat oder eine eigene Familie zu versorgen hat oder gar noch das Honorar für die Schlepper abstottern muss, schmeißt auch mal die Flinte ins Korn und setzt lieber auf ein paar rasch verdiente Euro bei einem Gelegenheitsjob als auf eine langwierige Lehre mit Büffeln für die Berufsschule.

Deshalb geht es Hofbauer auch darum, den jungen Leuten den Wert einer Berufsausbildung zu vermitteln und dass es sich lohnt, durchzuhalten. Dass hier Überzeugungsarbeit gefragt ist, weiß man auch beim Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Das deutsche duale Ausbildungssystem sei vielen der jungen Leute aus Ländern wie Syrien, Afghanistan und Irak erst einmal fremd, sagt IAB-Expertin Franziska Schreyer. Wer es aber durchläuft, erhöhe nicht nur seine Verdienst- und Jobchancen, sondern könne sich unter Umständen auch einen besseren Aufenthaltsstatus erarbeiten und von der Duldung zur Aufenthaltserlaubnis kommen. „Wenn alles rund läuft, kann ganz zum Schluss auch die deutsche Staatsbürgerschaft stehen“, sagt Schreyer.

Vereinzelte Klagen über angeblich hohe Abbrecherquoten bei der Ausbildung von Flüchtlingen sind auch den Nürnberger Forschern bekannt - dafür gebe es aber bislang keine repräsentativen Erhebungen, sagt Schreyer. Als bestes Erfolgsrezept für eine gelingende berufliche Integration der jungen Leute sieht die Soziologin neben einer fundierten Begleitung auch eine gute sprachliche und schulische Vorbereitung. Gute Ansätze dafür gebe es vor allem in Hamburg und Bayern mit den neuen Berufsintegrationsklassen an den Berufsschulen. (dpa)