Berlin -Joachim Gauck wird nicht erneut für das Amt des Bundespräsidenten zur Verfügung stehen. Der 76-Jährige bestätigte am Montag bei einem offiziellen Statement im Schloss Bellevue, dass er sich weitere fünf Jahre im Amt nicht zutraue. Viele Politiker bedankten sich bei Gauck und zollten ihm für seine Entscheidung Respekt. Wir haben Reaktionen gesammelt.

Bundesjustizminister Heiko Maas fand via Twitter lobende Worte für den Bundespräsidenten.

BP #Gauck hat mit hoher moralischer Integrität dem Amt des Bundespräsidenten seine Würde zurück gegeben. pic.twitter.com/CuRIhmkGtg — Heiko Maas (@HeikoMaas) 6. Juni 2016

Auch Cem Özdemir und seine Partei - Die Grüne - bedankten sich bei Joachim Gauck für seinen Einsatz. Der Bundesvorsitzende der Partei mahnte aber gleichzeitig zu Seriosität bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger.

Danke Joachim #Gauck, der noch bis 2017 Staatsoberhaupt sein wird. Er hat dem Amt die Würde zurück gegeben. pic.twitter.com/PcDjex2Uup — BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) 6. Juni 2016

Großen Dank & Respekt, #Bundespräsident #Gauck! Freuen uns, dass Sie noch bis 2017 unser Staatsoberhaupt sind. Nun bitte keine Parteitaktik. — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 6. Juni 2016

AfD-Politikerin Beatrix von Storch postete ein Bild des scheidenden Bundespräsidenten mit Parteichefin Frauke Petry - gewohnt beißender Kommentar inklusive.

CSU-Chef Horst Seehofer spricht sich unterdessen für Ruhe und Geduld auf der Suche nach einem Nachfolger aus: „Joachim Gauck hat eine herausragende Arbeit für unser Land geleistet. Er hat den Menschen Orientierung gegeben und sie zusammengeführt.“ Zu einem hektischen Übereifer bestehe kein Anlass, so Seehofer am Montag in München.

Katja Kipping, Parteivorsitzende der Linken, äußerte sich via Facebook zu Gaucks Entscheidung:

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig bedauert die Entscheidung Joachim Gaucks ebenso wie FDP-Chef Christian Lindner:

Respekt & Anerkennung für Bundespräsident #Gauck . Trotzdem Schade, dass er nicht mehr für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht. — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) 6. Juni 2016

2. Amtszeit #Gauck wäre mein Wunsch gewesen. Jetzt: in bewegten Zeiten nicht nur vertrauenswürdige Persönlichkeit, sondern auch Verfahren.CL — Christian Lindner (@c_lindner) 6. Juni 2016

(nal)