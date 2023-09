Lille/Köln -Vor dem größten Spiel in der Geschichte der walisischen Fußball-Nationalmannschaft hat Trainer Chris Coleman an den Mann erinnert, der als der Vater des Aufschwungs gilt: „Gary Speed mag zwar nicht mehr unter uns sein, aber er wird immer in unseren Gedanken bleiben“, sagte der 45-Jährige vor dem EM-Viertelfinale gegen Belgien am Freitag (21 Uhr, /ZDF).

Spielerlegende in Wales

Dabei war der 85-malige Nationalspieler Speed nur ein knappes Jahr im Amt. 2010 hatte der ehemalige Mittelfeldspieler als Nachfolger von John Toshack die „Drachen“ übernommen. Speed war eine Spielerlegende in Wales, stand insgesamt 535 Mal in der Premier League auf dem Platz.

Aber unter ihm als Nationaltrainer gab es nur zehn Spiele. Am Morgen des 27. November 2011 wurde der damals 42-Jährige in seiner Wohnung erhängt aufgefunden. Die Autopsie betätigte, dass es sich um Selbstmord handelte. Über die Hintergründe ist nie etwas bekanntgeworden. Speed hinterließ seine Frau und zwei Kinder.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das knappe Jahr im Job hat Speed gereicht, um den walisischen Fußball nachhaltig zu verändern. Er verjüngte das Team konsequent und gab der Generation um Aaron Ramsey und Gareth Bale die ersten richtigen Chancen. Zudem setzte er, der als Spieler selbst vom schottischen Profikollegen Gordon Strachan alles über eine angemessene Lebensweise als Profi gelernt hatte, auf die wissenschaftliche Begleitung des Betriebs bei der Nationalmannschaft.

Speed schuf Grundlage für den Erfolg

Unter Speed, der die Qualifikation für die EM 2012 nicht mehr retten konnte, obwohl er drei der letzten vier Partie gewann, wurden die Grundlagen gelegt für die erste Endrundenteilnahme überhaupt, die nun für soviel Fußball-Begeisterung im Rugbyland Wales sorgte. Im Mai 2011 saß Speed aus der Bank, als gerade mal 529 Zuschauer zum Länderspiel gegen Nordirland kamen.

„Er hat die Art verändert, wie wir spielen, und unsere ganze Mentalität“, sagte Superstar Bale neulich mal über seinen Ex-Coach. Teamkollege David Cotterill lobt den besonderen Teamgeist, der unter Speed entstand: „Mit ihm hat das alles begonnen“.

Aber zunächst bedeutet der Tod natürlich einen großen Schock. Nachfolger Coleman startete mit fünf Niederlagen. Die WM-Qualifikation für Brasilien 2014 verpassten die Drachen. Osian Roberts, damals wie heute der Assistenztrainer sagt: „Wir waren blockiert, wie in Trance.“

Bale glaubt fest an seine Mannschaft

Knapp fünf Jahre nach Speeds Tod stehen seine Landsleute nun erstmals bei einer Endrunde im Viertelfinale – ausgerechnet gegen Belgien. Vor gut einem Jahr siegte „Bales“ dank Bales Treffer in Cardiff sensationell mit 1:0 gegen Belgien – es war der Knackpunkt in der EM-Qualifikation. „Dieses Tor hat uns erstmals den Glauben geschenkt, dass wir auch Topteams schlagen können. Es war mein wichtigstes Tor für Wales“, sagt Bale und fügt an: „Wir können das wieder schaffen.“

Die Waliser wollen als Mannschaft glänzen – es soll nicht nur die Bale-und-Ramsey-Show werden, „Wir wissen, dass wir mehr als zwei Spieler haben. Wir sind nicht ohne Grund unter den letzten Acht“, sagt Bale, der „viele fantastische Spieler“ in seinem Team sieht. Doch die Hauptlast wird wieder auf den Schultern des bisher dreimaligen EM-Torschützen liegen

Aber Bale betont, das Erfolgsgeheimnis sei die hervorragende Teamchemie. „Es ist, wie mit Freunden im Urlaub zu sein. Wir machen Rätsel, wir spielen Tischtennis, wir machen alles zusammen“, sagte Bale: „Natürlich ist es auch anstrengend, aber wir genießen das.“

Zeigte bis jetzt eine hervorragende Leistung bei der EM und ist auch gegen Belgien guter Dinge: Gareth Bale, hier bei seinem Tor gegen den russischen Keeper Igor Akinfeev in der Vorrunde. AP

Die Zeit zu glänzen ist gekommen

Trainer Coleman fühlt sich in der Außenseiterrolle wohl: „Wir sind die Underdogs und von Belgien wird der Sieg erwartet. Aber es gibt nichts, vor dem wir eingeschüchtert sein müssten, es gibt keine Angst.“ Und was sagt Bale? „Jetzt ist unsere Zeit, um zu glänzen. Wir wollen ins Halbfinale“ Ein weiteres Tor von ihm dürfte viel helfen. Und auch das würde er wohl nie vergessen. (mit sid)