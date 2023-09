Wer ist überhaupt ProSiebenSat.1?

Der Konzern mit Sitz in Unterföhring bei München betreibt die Fernsehsender Sat.1, ProSieben, Kabel Eins, Sixx, Sat.1 Gold und ProSieben Maxx. Er beschäftigt rund 4800 Mitarbeiter. 2015 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und einen Gewinn vor Steuern von 925 Millionen Euro.

Was ist der DAX?

Der Deutsche Aktienindex (DAX) ist der wichtigste deutsche Aktienindex. Er spiegelt die Kursentwicklung der 30 größten und wichtigsten deutschen Aktienunternehmen wider. Darunter sind überwiegend Unternehmen aus der Industrie, etwa die Deutsche Telekom, Volkswagen oder der Chemiekonzern Bayer. Der DAX wird in Punkten angegeben. Die Entwicklung folgt nach einer komplizierten Berechnung dem Kursverlauf der einzelnen Aktienwerte, die in dem Index unterschiedlich gewichtet sind. Für die Gewichtung zählt der Wert der frei handelbaren Aktien. Berücksichtigt werden auch die Dividendenzahlungen an die Aktionäre.

Warum ist es für ein Unternehmen wichtig, im DAX gelistet zu sein?

Viele Investoren setzen ausschließlich auf Unternehmen, die im DAX und den kleineren Schwestern (MDax, TecDax, SDax) vertreten sind. Auf diese Firmen konzentriert sich die größte Aufmerksamkeit, der DAX steht dabei an der Spitze. Die hier aufgenommenen Firmen genießen das höchste Renommee, die Mitgliedschaft bedeutet quasi ein kostenloses Marketing. Für ein in den DAX aufgenommenes Unternehmen ist es relativ einfach, Investoren zu finden. Kreieren Bankexperten Finanzprodukte, die dem Verlauf des DAX folgen (zum Beispiel Indexfonds) , dann sind sie sogar gezwungen, DAX-Werte zu kaufen. Das sorgt bei Neueinsteigern in der Regel für steigende Kurse.

Wie hat ProSiebenSat.1 jetzt den Aufstieg in den DAX geschafft?

Mehrfach im Jahr legt die Deutsche Börse AG als Betreiberin der DAX-Familie die Zusammensetzung neu fest. Die entscheidenden Kriterien für die Zuordnung zu den unterschiedlichen Segmenten sind der Börsenumsatz der entsprechenden Aktien, also das Handelsvolumen, und die Marktkapitalisierung. Letztere berechnet sich nach der Anzahl der frei handelbaren Aktien mal aktuellem Kurswert. Nach diesen Kriterien überrundete das Unternehmen das bisherige DAX-Mitglied K+S AG. Der Salz- und Düngerhersteller steigt nun ab und nimmt den früheren Platz von ProSiebenSat.1 im MDax ein. Mit dem DAX-Aufstieg des Medienkonzerns, der zum 21. März wirksam wird, ist schon seit zwei Jahren gerechnet worden.