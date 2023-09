Berlin -Der Deutsche Aktienindex hat am Mittwochmorgen ein neues Rekordhoch erreicht. Der Dax kratzt an der Marke von 13.000 Punkten.



Im laufenden Jahr hat er bereits rund 13 Prozent zugelegt. Der Index der mittelgroßen Gesellschaften, der MDax, war bereits am Montag auf Rekord gestiegen. Was treibt die Märkte – und wer profitiert vom Aktienboom?

Konjunktur: Basis des Kursanstiegs ist die gute Konjunktur. Die deutsche Wirtschaft wächst seit Jahren, sie verzeichnet ihren längsten Aufschwung seit den Fünfzigern. 2017 dürfte das Bruttoinlandsprodukt um weitere zwei Prozent zulegen, 2018 kaum weniger. Das Wachstum ist breit angelegt, sowohl der Konsum wie auch die Investitionen und die Exporte steigen. „Das kann noch ein paar Jahre so weitergehen“, prognostiziert Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.

Gewinne: Die gute Konjunktur in Deutschland und im Rest der Welt lässt die Gewinne der 30 Konzerne aus dem Dax sprudeln. Im zweiten Quartal 2017 verdienten sie die Rekordsumme von fast 40 Milliarden Euro in nur drei Monaten. Das waren fast zehn Milliarden Euro mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Und es geht weiter: Laut Analystenschätzungen steigen die Gewinne im dritten Quartal um mehr als sieben Prozent.

Zinsen: Die Europäische Zentralbank (EZB) hält die Zinsen niedrig. Das mindert erstens die Kreditkosten für die Unternehmen, zweitens wird die Kreditnachfrage und damit die Konjunktur belebt. Drittens schließlich macht das niedrige Zinsniveau Anleihen als Geldanlage unattraktiv - eine zehnjährige Bundesanleihe bringt kaum ein halbes Prozent Rendite. Daher fließt viel Geld in die Aktienmärkte und treibt dort die Kurse in die Höhe. Zwar wird die EZB im laufenden Monat wohl ankündigen, dass sie ihre ultralockere Geldpolitik etwas abschwächen wird. Dennoch dürfte das Zinsniveau noch auf lange Zeit extrem niedrig bleiben – gute Zeiten für Aktien.

USA: Der deutsche Dax wird derzeit von den amerikanischen Börsen mitgezogen. In den USA steigen die Kurse aktuell auf Grund der Pläne der Regierung, die Steuerlast zu senken, wovon vor allem Unternehmen und wohlhabende Amerikaner profitieren werden. Laut einer Studie der Bank Unicredit dürften die Steuersenkungen weniger zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum führen. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigten, dass die Unternehmen das zusätzliche Geld wohl vor allem für eine Erhöhung der Dividenden oder den Rückkauf von Aktien nutzen werden. „Die Zinssenkungen werden also wohl primär Aktionären zu Gute kommen und damit die bereits hohe Einkommensungleichheit verstärken“, so Harm Bandholz von Unicredit.

Optimismus: Aktienkurse steigen, wenn Anleger erwarten, dass sie steigen werden – so funktioniert die Börse. Kurstreibend wirkt daher derzeit der allgemeine Optimismus, sowohl was die Konjunktur angeht wie auch die Börsenkurse. Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat in den vergangenen Monaten leicht nachgegeben, liegt aber weiter auf sehr hohem Niveau und belegt die gute Stimmung in Deutschlands Unternehmen. Ein ähnliches Bild zeigt der PMI-Einkaufsmanagerindex. Die Stimmung unter Anlegern wiederum fragt das Handelsblatt ab. Die jüngste Umfrage zeigt: Mehr als die Hälfte der Investoren sieht den Dax im Aufwärtsimpuls, nur eine verschwindend geringe Minderheit konstatiert eine abwärts gerichtete Bewegung des Index oder eine Bodenbildung.

Profiteure: Vom Dax-Rekord direkt profitieren nur wenige Menschen in Deutschland. Denn mehr als die Hälfte der Aktien der Dax-Unternehmen gehört ausländischen Anlegern. Zudem besitzen nur knapp neun Millionen Menschen in Deutschland überhaupt Aktien oder Aktienfonds.