Berlin -Die Opposition im Bundestag hat exakte Auskunft über die Verabredungen verlangt, die Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) auf seiner aktuellen USA-Reise getroffen hat. Offizieller Zweck dieser Verabredungen ist der bessere Kampf gegen islamistische Gefährder.

Der stellvertretende Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz, sagte dieser Zeitung: „Wir fragen uns, welche Zusagen der Bundesinnenminister mit Blick auf den Datenaustausch in den USA gemacht hat.“

Selbstverständlich sei ein guter Informationsaustausch in Hinblick auf Gefährder und Gefährdungslagen erforderlich, so der Grünen-Politiker. Der Minister habe aber nach dem BKA-Urteil „eine erhebliche Baustelle im Hinblick auf die Rechtsgrundlagen. Sie müssen zunächst zwingend präzisiert werden. Auch vor diesem Hintergrund muss der Minister erklären, welche Zusagen er exakt gegeben hat“.

Renner kritisiert geheimhaltung

Das Bundesverfassungsgericht hatte die gesetzlichen Befugnisse des Bundeskriminalamts bei der Terrorbekämpfung kürzlich als zu weitreichend bezeichnet. Dies hat nach Einschätzung von Experten auch Auswirkungen auf die Geheimdienstarbeit.

Die Obfrau der Linksfraktion im NSA-Untersuchungsausschuss, Martina Renner, sagte dieser Zeitung: „Problematisch ist, dass solche Vereinbarungen als geheim eingestuft werden und wir keine Einsicht bekommen.“ Eine Zweckbindung bei dem Datenaustausch sei in jedem Fall zwingend. Eine Weitergabe an Dritte sei zudem auszuschließen. Auch dürften die Daten nicht für extralegale Tötungen mit Hilfe von Drohnen genutzt werden, wie diese von den USA praktiziert würden. Renner betonte: „Das alles muss sichergestellt sein.“

Mehr Informationsaustausch geplant

Deutschland und die USA wollen ihre Kooperation im Anti-Terror-Kampf ausbauen und mehr Informationen über Verdächtige austauschen. Das hatten de Maizière und US-Heimatschutzminister Jeh Johnson bereits am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington angekündigt. Beide Seiten wollen demnach ihren Informationsaustausch über gefährliche Islamisten verstärken, sich enger über deren Reisebewegungen abstimmen und genauer beobachten, ob sich potenzielle Terroristen unter Flüchtlinge mischen, um nach Europa zu reisen.

Am Mittwoch unterzeichnete der Minister mit Generalstaatsanwältin Loretta Lynch in der US-Hauptstadt eine entsprechende Vereinbarung. Sein Sprecher Johannes Dimroth präzisierte unterdessen in Berlin, dass der Informationsaustausch über „Gefährder“ auf Grundlage geltenden Rechts erfolge und zunächst nur Grunddaten wie den Namen umfasse. Erst bei konkreten „Treffern“ würden weitere Daten übermittelt. Diese dürften zudem nicht ohne Absprache an Dritte, also auch nicht an andere US-Stellen, weitergegeben werden. Es gelte das Prinzip „Need to Know“, die Daten würde also nur bekommen, wer sie konkret brauche. Insgesamt sei der Austausch „zwingend erforderlich“.

Verschlechtertes Verhältnis

Das Verhältnis der Sicherheitsbehörden in den USA und Deutschland hatte durch die Affäre um die massiven Spähaktionen des US-Geheimdienstes NSA sehr gelitten. Auch war viel Kritik aufgekommen an der umfangreichen Datenweitergabe im Namen der Terrorbekämpfung.

De Maizière war am Dienstag zu einem mehrtägigen Besuch in den USA eingetroffen. Die Bekämpfung des Terrorismus gehört zu den zentralen Themen seiner Gespräche dort. „Der Terrorismus bedroht uns alle und deswegen hilft dagegen nur Standfestigkeit und internationale Kooperation“, erklärte der Minister.