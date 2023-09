Évian-les-Bains -Weil ein guter Chef arbeitet, während alle anderen frei haben, war es nur folgerichtig, dass Joachim Löw Teile des Samstagmorgens im Kreise der die DFB-Nationalmannschaft begleitenden Journalisten verbrachte. Das sei ohnehin „keine Arbeit“ für ihn, konstatierte der Bundestrainer mit einem schwer zu deutenden Lächeln und fügte hinzu: „Ich war ja länger nicht hier. Da freue ich mich, wenn Sie mir mal wieder ein paar Löcher in den Bauch fragen.“

Löw wirkte nicht unbedingt, als habe er das Mannschaftsquartier fluchtartig verlassen, um Abstand zu gewinnen zur Krise. Zu einer Krise, die es gar nicht gibt, glaubt man Joachim Löw. Trotz des Remis gegen Polen, das in der Nachbetrachtung mehr und mehr zu einer 0:0-Niederlage gedeutet wurde.

Tempo-Dribbler gesucht

An die Stelle der Sorgen um die Abwehr, die die Wochen vor der Europameisterschaft dominierten, ist nach zwei Spielen ohne Gegentor eine Debatte um die Offensive gerückt. „Es geht heute hauptsächlich um die Offensive“, fragte Löw vom Podium aus leicht lauernd nach. Allerdings scheint er die Diskussion für berechtigt zu halten.

Er sei ja selbst unzufrieden gewesen mit dem Auftreten seiner Mannschaft in der Hälfte des Gegners. Es seien zu wenige Deutsche im Strafraum der Polen aufgetaucht, „wir haben ihnen keinen Stress bereitet“, sagte Löw. Das sei kein grundsätzliches Problem seiner Elf, sondern eher dieses Spiels gewesen. „Unsere Laufwege waren häufig sehr, sehr gut. Jetzt einmal nicht. Aber wir können das.“

Ein echter Mittelstürmer allein sei nicht die Antwort auf alle Fragen. Wichtiger sei der läuferische Aufwand seiner Leute. Dass sie dem Angriff nicht zuschauen, sondern selbst der Angriff sind. „Entscheidend ist, dass wir aus unterschiedlichen Positionen mit Tempo in die Spitze gehen“, erklärte Löw.

Dem aktuellen deutschen Spielstil entspricht es, sich vor das Tor des Gegners zu kombinieren und einfache Tore zu erzielen, was einerseits eine grundsätzliche Entscheidung ist, andererseits aber einem Mangel geschuldet ist: Denn einen Dribbler, der die Gegner reihenweise allein aus dem Spiel nimmt, hat Deutschland momentan nicht. Angreifen im Kollektiv bleibt damit die einzige Chance.

Führungsdebatte überrascht Joachim Löw nicht mehr

Die Konstellation bei dieser auf 24 Mannschaften aufgestockten EM ist allerdings schwierig für die deutschen Kombinierer. Viele der vermeintlich kleinen Mannschaften im Wettbewerb waren pragmatisch genug, sich vor der EM auf einen simplen Stil festzulegen: „Ultra-defensiv“ nennt Löw die Spielweise von Teams wie etwa Nordirland, dem Gegner im abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (18 Uhr) in Paris.

Die lassen kaum Räume für Pass-Stafetten, aber was will man machen? Es bleibt nur die Bestellung bei Sportdirektor Hansi Flick, doch die Lieferung wird dauern: „Wir müssen in der Ausbildung wieder dahin kommen, dass wir Spieler haben, die Eins gegen Eins spielen können. Tempo-Dribbler, Neymar, Messi und so weiter. Das ist ein wichtiger Faktor gegen Mannschaften, die wahnsinnig tief stehen und mit neun, zehn Leuten verteidigen“, sagt Löw.

Passspiel hat sich deutlich verbessert

Das sei nicht als Kritik an der Ausbildung im deutschen Fußball zu verstehen, im Gegenteil. Eher sei es die nächste Stufe. Denn dass nun an allen Ecken und Enden junge Passmaschinen auftauchten, das ist ja ein Erfolg. Man komme schließlich aus finsteren Zeiten.

„Als ich angefangen habe, war das Passspiel schlichtweg ein Desaster“, sagt Löw: „Das war langsam, da wurde mit dem Ball gelaufen. Die Ballpassagen und die Sicherheit in den Pässen, das ist viel besser geworden.“ Es gehört zum guten Ton im deutschen Fußball, den Gegner auszukombinieren anstatt ihn auszudribbeln. Riskante Aktionen sieht man kaum mehr. Das Kollektiv regiert, nicht der Einzelkünstler.

Daraus gleich eine Führungsdebatte abzuleiten, hat Joachim Löw dann aber doch überrascht. Beziehungsweise: nicht überrascht, denn „überrascht bin ich von gar nichts mehr“, sagte er angesichts der Diskussion, die unter anderem der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack begonnen hatte, indem er erklärt hatte, der aktuellen deutschen Auswahl fehle es wohl an Charakter. „Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht“, sagte Löw und lächelte.

Er hat das alles schon zu oft gehört. „Dinge wiederholen sich so sehr. Die Diskussion haben wir auch 2014 gehabt. Da hieß es: Keine Führungsspieler. Und dann? Sind wir Weltmeister geworden, und plötzlich waren alle diese Leute Führungsspieler. Der Basti, der Hummels, Manuel Neuer. Jetzt spielen wir einmal 0:0 bei einem Turnier. Und die Diskussion kommt wieder. Also, ganz ehrlich: Wäre ich ein Außenstehender: Ich würde ganz ruhig sein.“