Los Angeles -Die US-Schauspielerin Debbie Reynolds ist nur einen Tag nach ihrer berühmten Tochter Carrie Fisher gestorben. Wie US-Medien unter Berufung auf die Familie berichteten, starb Reynolds am Mittwoch mit 84 Jahren in Los Angeles an einem Schlaganfall. Erst am Dienstag war die Schauspielerin Fisher, die als Prinzessin Leia in der „Star Wars“-Saga international bekannt wurde, mit 60 Jahren gestorben.

„Sie wollte bei Carrie sein“, zitierte die Zeitschrift „Variety“ Reynolds' Sohn Todd Fisher. Zuerst hatte das Promi-Portal „TMZ“ unter Berufung auf die Familie vom Tod der 84-jährigen Hollywood-Schauspielerin berichtet. Demnach sagte sie zu ihrem Sohn über die verlorene Tochter: „Ich vermisse sie so sehr.“ „TMZ“ zufolge war Reynolds im Haus ihres Sohnes, um Details der Beerdigung ihrer Tochter mit ihm zu besprechen, als sie dort zusammenbrach. Eine Sprecherin der Feuerwehr sagte, Rettungssanitäter hätten am frühen Nachmittag auf einen Notruf aus Todd Fishers Haus reagiert und eine ältere Frau in einem instabilen Zustand sei von dort ins Krankenhaus gebracht worden. Reynolds starb der Website zufolge „an den Folgen eines Schlaganfalls“.

Erst Schönheitswettbewerb, dann Hollywood

Die 84-Jährige wurde vor allem durch ihre Rollen in Musicals wie „Singin' in the Rain“ aus dem Jahr 1952 bekannt. Geboren wurde sie 1932 in El Paso im Staat Texas. Mit 16 Jahren gewann sie einen Schönheitswettbewerb in Kalifornien, danach zog es sie nach Hollywood.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ein bewegtes Leben in Bildern

Debbie Reynolds (links) starb nur einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher. dpa

Fans der US-Schauspielerin besuchten bereits ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. AFP

Debbie Reynolds wurde vor allem durch ihr Wirken in Musicals der 1950er Jahre bekannt. dpa

Bereits im Alter von 16 Jahren gewann Debbie Reynolds einen Schönheitswettbewerb und zog daraufhin nach Hollywood. Diese Aufnahme stammt aus dem Jahre 1972. dpa

Am 19.01.1965 darf sich Debbie Reynolds auf dem Walk of Fame in Hollywood verewigen. dpa

Debbie Reynolds unterhält 1955 chinesische und amerikanische Soldaten in Taipeh, China. dpa

Tochter Carrie Fisher überreicht ihrer Mutter den Preis für ihr Lebenswerk bei den „Screen Actors Guild Awards" 2015. AP

Familienauftritt in Las Vegas. Mutter Debbie Reynolds steht 1971 gemeinsam mit Sohn Todd Fisher und Tochter Carrie Fisher zur Premiere der „Reynolds Show“ auf der Bühne. dpa

Debbie Reynolds und Carrie Fisher bei der Star Wars Premiere 2005. dpa

Für die Verfilmung des Musicals „The Unsinkable Molly Brown“ aus dem Jahr 1964 wurde sie für einen Oscar für die beste weibliche Hauptrolle nominiert. Privat musste Reynolds so einige Schicksalsschläge verkraften. Im Jahr 1955 heiratete sie den Sänger Eddie Fisher, mit dem sie die Kinder Carrie und Todd bekam. Das Paar ließ sich 1959 scheiden, weil Fisher seine Frau für die Hollywood-Schauspielerin Elizabeth Taylor verließ.

Reynolds heiratete später den Unternehmer Harry Karl - der jedoch fast ihre gesamten Ersparnisse verzockte. Die Ehe wurde ebenso wie ihre dritte mit dem Unternehmer Richard Hamlett geschieden. Reynolds Leinwandkarriere endete in den 70er Jahren, allerdings war sie danach noch in Filmen und Serien im Fernsehen zu sehen. Ihre Schauspielgene gab sie offenbar an ihre Tochter Carrie Fisher weiter, die mit den „Star Wars“-Filmen berühmt wurde. Fisher war am Dienstag mit 60 Jahren gestorben, nachdem sie einige Tage zuvor einen Herzstillstand erlitten hatte. (afp)

Das könnte Sie auch interessieren: