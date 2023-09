Delmenhorst -Ein Jagdhund hat in Niedersachsen eine 89-Jährige getötet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, biss das Tier die Frau offensichtlich am Donnerstag in dem von ihr und ihrem Sohn bewohnten Haus in der Gemeinde Ganderkesee tot. Laut Obduktion wies sie Verletzungen auf, die „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ von dem Hund verursacht wurden. Hinweise auf menschliche Beteiligung gab es nicht.

Der Jagdhund gehörte nach Angaben der Polizei der Getöteten und ihrem 51-jährigen Sohn, der Jäger ist. Dieser entdeckte seine Mutter am Donnerstag mit massiven Verletzungen in dem Haus. Anschließend erschoss er das Tier im Garten. Der tote Hund soll in der nächste Woche untersucht werden. (afp)