Köln -Auch in der kommenden Spielzeit werden wieder einige Spieler, egal ob externer oder interner Nezugang, für Furore sorgen. Beste Beispiele aus der vergangenen Saison sind die beiden EM-Teilnehmer Julian Weigl und Joshua Kimmich. Ein Ausblick.

Renato Sanches, FC Bayern München

Noch vor der Europameisterschaft in Frankreich landete der deutsche Rekordmeister mit der Verpflichtung des 18-Jährigen einen Transfer der besonderen Art und Weise. Bis zu 80 Millionen Euro lassen sich die Münchner die Dienste des Portugiesen kosten. Für sein Alter ist Sanches sowohl körperlich als auch spielerisch schon sehr weit, sodass er sich wohl ohne Probleme in das Star-Ensembele des FC Bayern einfügen wird.

Kingsley Coman, FC Bayern München

Bereits in der vergangenen Saison, hat sich der 20-jährige französische Nationalspieler einen Platz im Kader des deutschen Rekordmeisters erspielt. Nach seinen starken Leistungen bei der Europameisterschaft, wird Coman auch beim FC Bayern auf die Tube drücken und sich rasch für die Startelf empfehlen. Zunächst stoppt den Youngster aber eine schwere Verletzung: Der Franzose zog sich im Training eine Verletzung des Kapselbandapparates im linken Sprunggelenk zu und könnte länger ausfallen.

Kingsley Coman (l.) und Renato Sanches (r.) beim Training. Bongarts/Getty Images

Ousmane Dembélé, Borussia Dortmund

Zwar wird vor allem Henrikh Mkhitaryan im Offensivbereich der Schwarz-Gelben schmerzlich vermisst, jedoch scheint mit dem jungen Franzosen bereits der richtige Ersatz parat zu stehen. Der 19-Jährige ist schnell, dribbelstark und hat gute Chancen auf einen Stammplatz unter Trainer Thomas Tuchel. Seine Leistungen in den Testspielen bestätigen das. Gut möglich also, dass der Youngster, der von halb Europa gejagt wurde, schon bald auch in der französischen Nationalmannschaft zum Stammpersonal gehört.

Sebastian Rode, Borussia Dortmund

Als der Defensivspieler vor zwei Jahren von Eintracht Frankfurt zum großen FC Bayern wechselte, prophezeiten Experten dem heute 25-Jährigen keine leichte Zeit. Doch vor allem in seiner Debütsaison wusste Rode mit Einsatzwillen, Laufbereitschaft und unbedingen Siegeswillen zu überzeugen. Nach einer ernüchternden zweiten Saison, dürfte der gebürtige Seeheim-Jugenheimer in der kommenden Saison zu einer der wichtigsten Säulen im System von BVB-Coach Tuchel heranwachsen.

Lászlo Bénes, Borussia Mönchengladbach

Die größte Stärke des Youngsters ist wohl sein präzises Passspiel, mit dem er Tempo ins Spiel bringen kann und oft gefährliche Angriffe einleitet. Außerdem lässt sich der 18-Jährige im Aufbauspiel gerne nach hinten fallen und schickt seine Mitspieler dann mit langen Pässen ins letztes Drittel – ein Traum für alle Packing-Liebhaber. Gelingt die Integration in die Mannschaft wie gewünscht, dürften die Fans im Borussia-Park noch viel Freude am slowakischen Super-Talent haben.

Ousmane Dembélé gehört zu den talentiertesten Offensivspielern Europas. Getty Images

Breel Donald Embolo, FC Schalke 04

Sportvorstand Christian Heidel ließ sich das Schweizer Top-Talent nach zähen Verhandlungen rund 30 Millionen Euro kosten. Der Rechtsfuß ist für sein Alter körperlich extrem stark, verfügt dennoch über eine feine Technik und einen kräftigen Abschluss. Embolo ist schon jetzt ein ziemlich kompletter Stürmer ohne offensichtliche Schwächen. Der 19-Jährige ist in der Offensive zudem flexibel einsetzbar und kann sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel spielen. Gleich in seinem ersten Pflichtspiel für die Königsblauen gelang ihm sein erster Treffer.

Jhon Córdoba, 1. FSV Mainz 05

Schon in der vergangenen Saison macht der kolumbianische Mittelstürmer auf sich aufmerksam, weshalb die Verantwortlichen der Rheinhessen nicht lange zögerten und die vereinbarte Kaufoption über knapp sieben Millionen Euro zogen. Der 23-Jährige ist auch in dieser Saison wieder Dreh- und Angelpunkt im Mainzer Offensivspiel. Sollte er seine Leistungen aus der vergangenen Saison bestätigen können, wovon auszugehen ist, scheint der Sprung zu einem Top-Klub möglich.

Breel Donald Embolo will auf Schalke zum Fanliebling werden und gleichzeitig mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. Bongarts/Getty Images

Borja Mayoral, VfL Wolfsburg

Zwar haben sich die Niedersachsen mit dem spanischen Champions League-Sieger Real Madrid nur auf Leihgeschäft des hochveranlagten Angreifers geeinigt. Nichtsdestotrotz dürfte der Spanier durchaus eine ernsthafte Alternative für Trainer Dieter Hecking sein. Insofern der 19-Jährige oft genug berücksichtigt wird, dürfen sich die Fans des VfL und auch der Bundesliga auf einen wirklich starken Stürmer freuen. Mayoral ist seinem Ex-Teamkollegen, Álvaro Morata, sehr ähnlich und könnte irgendwann bei Real Madrid in dessen Fußstapfen treten sobald dieser Karim Benzema abgelöst hat.

Alen Halilovic, Hamburger SV

Das kroatische Top-Talent gehört mit zu den größten Verstärkungen, die die Bundesliga in den vergangenen Jahren auf Nachwuchsebene erfahren hat. Der 20-Jährige wechselte fix vom FC Barcelona nach Norddeutschland, möchte endlich regelmäßig Spielpraxis sammeln und das Vertrauen des Trainers durch gute Leistungen zurückzahlen. In der ersten Runde im DFB-Pokal avancierte er gleich zum Matchwinner. Seine Stärke hat der Kroate vor allem im Spielaufbau. Er verfügt über ein sehr gutes Auge für seine Mitspieler und weiß, wann er den entscheidenden Pass spielen kann/muss.

Naby Keïta, RB Leipzig

Auch der Bundesliga-Aufsteiger hat sich im Sommer mit einem absoluten Top-Talent verstärkt, was in der kommenden Spielzeit den Durchbruch schaffen könnte. Stolze 15 Millionen Euro ließen sich die Sachsen die Verpflichtung des 21-jährigen Mittelfeldspielers kosten. Der 17-fache Nationalspieler Guineas gehört in der vergangenen Saison bei RB Salzburg zum absoluten Stammpersonal und soll nun das Spiel des Liganeulings stabilisieren. Gleich in der ersten Runde im DFB-Pokal gab es Ernüchterung beim Aufsteiger, der bei Dynamo Dresden verlor.