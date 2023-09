Dallas -US-Präsident Barack Obama hat die tödlichen Angriffe von Heckenschützen auf Polizisten in Dallas mit scharfen Worten verurteilt. „Es hat einen bösartigen, kalkulierten und verabscheuungswürdigen Angriff auf Sicherheitskräfte gegeben“, sagte Obama am Freitag auf einer Pressekonferenz bei dem Nato-Gipfel in Warschau. Die Sicherheitskräfte seien von mehreren Verdächtigen „gezielt“ angegriffen worden.

Der Heckenschütze, der sich in einem Parkhaus in der US-Stadt Dallas verschanzt hatte, soll nach Angaben mehrerer US-Medien inzwischen tot sein. Der Mann habe sich selbst getötet, berichteten unter anderem die „Dallas Morning News“ und der Sender CBS11. Eine offizielle Bestätigung der Polizei gab es dafür zunächst nicht. In anderen Berichten war von einer Festnahme die Rede.

Drei Verdächtige festgenommen

Der Mann hatte sich am frühen Freitagmorgen einen längeren Schusswechsel mit der Polizei geliefert. Während einer Demonstration gegen Polizeigewalt hatten nach offiziellen Angaben Heckenschützen fünf Polizisten getötet und mindestens sechs verletzt. Die Polizei hat mindestens drei Verdächtige festgenommen.

It has been a devastating night. We are sad to report a fifth officer has died. — Dallas Police Depart (@DallasPD) 8. Juli 2016

Nach dem Angriff auf Polizeibeamte in Dallas drohte der Schütze mit weiterer Gewalt. Der Mann hat sich nach Angaben von Polizeichef David Brown in einem Parkhaus verschanzt. Dort liefere er sich einen Schusswechsel mit der Polizei. Der Verdächtige habe zudem gedroht, dass in der Stadt Bomben versteckt seien. „Er hat gesagt, er wird mehr von uns töten“, sagte Brown am frühen Freitagmorgen vor der Presse in Dallas.

Dramatische Szenen in Dallas - ein Mann nähert sich vorsichtig einem Sicherheitsmann. AP

Insgesamt seien elf Polizisten beschossen worden, sagte Polizeichef David Brown. Die Polizei geht von zwei Scharfschützen aus.

Friedliche Proteste

Zuvor habe es friedliche Proteste gegen Polizeigewalt gegen Afroamerikaner gegeben. Auslöser waren zwei erschossene Afroamerikaner innerhalb von zwei Tagen. In Falcon Heights (Minnesota) starb Philando Castile (32) im Krankenhaus, nachdem ein Polizist bei einer Fahrzeugkontrolle auf ihn geschossen hatte. Kurz zuvor hatten in Baton Rouge (Louisiana) zwei Polizisten Alton Sterling (37) auf einem Parkplatz zu Boden gezwungen und ihn aus nächster Nähe erschossen.

Die Polizei sichert die Umgebung nach dem Schusswechseln in Dallas ab. AP

Diese Tode seien ein Ereignis, das alle Amerikaner gleichermaßen angehen muss, sagte Präsident Barack Obama. „Wir erleben so etwas viel zu oft“, sagte Obama unmittelbar nach der Landung in Warschau, wo er in der Nacht zum Freitag zum Nato-Gipfel eintraf. Der sichtbar berührte Präsident beschwor die Amerikaner, nach dem Geschehenen nicht in routinierte Reaktionsmuster zu verfallen, sondern innezuhalten. (dpa/afp/red)