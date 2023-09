Sie raven gegen das System: Am Samstag zieht die jährliche Fuckparade durch Friedrichshain. Tausende Menschen wollen dabei gegen Missstände auf die Straße gehen: gegen Gentrifizierung, Polizeigewalt und Rassismus, gegen Waffenexporte, Diskriminierung und Verteuerung des Lebens in der Hauptstadt. Und sie wollen tanzen. Das ist das, was Beobachter von außen zu sehen bekommen werden.

Denn obwohl die Fuckparade sich selbst als politische Kundgebung und Sprachrohr der Berliner Subkultur versteht, ist sie stets auch eine Party mit lauten Bässen und bunten Kostümen. 1997 fand die Veranstaltung zum ersten Mal in Berlin statt, damals wurde sie unter dem Namen "Hateparade" als Gegenveranstaltung zur Loveparade konzipiert. Zu den vergangenen Veranstaltungen waren über 10.000 Menschen gekommen. Andererseits war genau das den Veranstaltern auch ein Dorn im Auge.

Partytouristen unerwünscht

Oft verzichteten sie auf große Vorab-Ankündigungen, um nicht Ziel von Partytouristen zu werden. Auch in diesem Jahr beschränkt sich die Reklame auf die Sozialen Netzwerke. Bei der Polizei haben die Initiatoren für diesen Samstag nun 3600 Demonstrationsteilnehmer angekündigt.

So. Unterwegs zum Koop-Gespräch. 48h nach Anmeldung: Samstag. Fuckparade. Proskauer, Ecke Rigaer. Aufbau ab 13:30 Uhr. Retweet erwünscht. — Fuckparade (@Fuckparade) October 12, 2016

Startpunkt und Strecke bergen dabei möglicherweise Konfliktpotenzial. Denn der angemeldete Beginn des Zuges ist um 15 Uhr an der Kreuzung zwischen Rigaer Straße und Proskauer Straße. In den vergangenen Jahren hatte die Demo stets in Mitte stattgefunden. Jetzt wollen die Feiernden an dem umkämpften Wohnprojekt in der Rigaer Straße 94 vorbeiziehen, wo es nach der Räumung einer Szenekneipe in der ersten Jahreshälfte bei Demonstrationen mehrmals zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei kam.

Weiter ist die Route über Petersburger Straße und Karl-Marx-Allee bis zum Strausberger Platz geplant. Dann soll die Fuckparade durch die Lichtenberger Straße, Holzmarktstraße, Stralauer Allee, Naglerstraße und Rotherstraße führen. Endpunkt ist der Warschauer Platz.

Die Berliner Polizei wird die Fuckparade begleiten. Obwohl es in den vergangenen Jahren teils zu Festnahmen am Rande des Umzugs kam, bleibt man dort gelassen. "Es ist ja nicht die erste Fuckparade", sagt Sprecher Stefan Petersen zur Berliner Zeitung. "Wir haben die Entwicklung im Blick und können aktuell reagieren."