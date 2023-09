Ankara -Der in der Türkei inhaftierte deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel kommt vorerst nicht frei. Ein Gericht in Istanbul lehnte einen entsprechenden Antrag des Anwalts des „Welt“-Journalisten am Mittwoch ab. Die Art und Weise der Berichterstattung Yücels sei nicht mehr durch die Pressefreiheit gedeckt, hieß es in der Entscheidung, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Dies betreffe die Überschriften, die Bilder, die Ausdrucksweise und den Ton der Berichte Yücels.

In der vergangenen Woche hatte der Anwalt des Journalisten Widerspruch gegen dessen Inhaftierung eingelegt. Es sei unklar, wann die erste Anhörung Yücels stattfinde, sagte Anwalt Veysel Ok Reuters.

Yücel war Ende Februar unter dem Vorwurf festgenommen worden, Propaganda für eine Terrororganisation betrieben und zu Gewalt aufgerufen zu haben. Präsident Recep Tayyip Erdogan warf ihm vor, ein deutscher Agent und Mitglied einer kurdischen Extremistenorganisation zu sein. Deutschland hat erklärt, die Vorwürfe entbehrten jeglicher Grundlage.

Die Festnahme Yücels hat zu der jüngsten Verschlechterung der Beziehungen beider Länder beigetragen. (rtr)