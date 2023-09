Berlin/München -Die Türkei hat den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel freigelassen. Der 44-Jährige konnte am Freitagmittag das Gefängnis verlassen. Die Reaktionen auf seine Freilassung:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD)

Frank-Walter Steinmeier hat die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Untersuchungshaft begrüßt. „Das ist eine gute Nachricht“, sagte Steinmeier am Freitag nach Angaben des Präsidialamts und fügte hinzu: „Ich danke allen, die während der Haftzeit Kontakt zu ihm gehalten und sich um seine Freilassung bemüht haben.“ Er wünsche Yücel, dass er bald mit seiner Familie zusammenkommen und sich von den Strapazen der Haft erholen könne. Zugleich hoffe er, dass die Freilassung „Bedingungen schafft, die zu einer Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen führen“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Angela Merkel (CDU) sagte zur Freilassung des Journalisten am Freitag in Berlin: „Ich freue mich wie viele, viele andere, dass er heute das Gefängnis verlassen konnte.“ Und weiter: „Ich freue mich natürlich für ihn, ich freue mich für seine Frau und die Familie, die ja ein sehr sehr schwieriges Jahr der Trennung aushalten musste.“



Merkel dankte „allen, die sich dafür eingesetzt haben“, dass Yücel nun auf freiem Fuß sei. In ihren Dank schloss sie auch „ganz besonders die Bemühungen des Außenministeriums mit ein und des Außenministers“ Sigmar Gabriel (SPD). Es habe sich gezeigt, „dass vielleicht Gespräche auch nicht ohne Nutzen sind“, sagte die Kanzlerin. „Wie genau die Wirkungen sind, weiß man nicht“, fügte sie hinzu.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD)

Auch Sigmar Gabriel zeigte sich erfreut über die Freilassung. „Das ist ein guter Tag für uns alle“, erklärte er am Freitag zu der Entscheidung der türkischen Justiz. „Ich danke ausdrücklich der türkischen Regierung für ihre Unterstützung bei der Verfahrensbeschleunigung.“ Die Bundesregierung hat sich seit Monaten für eine Freilassung Yücels eingesetzt. Gabriel sagte, er habe sich auch zwei Mal mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen, um eine Beschleunigung des Verfahrens zu erreichen. Diese Treffen waren bisher nicht bekannt.

„Die türkische Regierung hat immer Wert darauf gelegt, dass sie keinen politischen Einfluss auf die Gerichtsentscheidung nehmen werde“, betonte Gabriel. Er dankte ausdrücklich dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavosoglu, mit dem er ebenfalls mehrfach über den Fall Yücel gesprochen hat. Außerdem dankte Gabriel Kanzlerin Angela Merkel (CDU), „für ihr Vertrauen in die Arbeit des Auswärtigen Amtes in diesem schwierigen Fall“.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD)

Der geschäftsführende Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat ebenfalls erleichtert auf die angekündigte Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in der Türkei reagiert.



„Das ist eine großartige und überfällige Nachricht“, sagte Maas am Freitag in Berlin. „Jeder Tag, den Deniz Yücel im Gefängnis verbracht hat, war einer zu viel.“ Maas kündigte an, die Regierung werde „weiter alles dafür tun, dass alle in der Türkei zu Unrecht inhaftierten Deutschen so schnell wie möglich freigelassen werden“.

Hessischer Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU)

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) haben die Freilassung von Deniz Yücel aus türkischer Haft freudig aufgenommen. „Das ist eine gute Nachricht, insbesondere für ihn persönlich und seine Familie“, sagten Bouffier und Al-Wazir in einer Stellungnahme am Freitag. „Wir hoffen, dass Deniz Yücel bald wieder nach Deutschland zurückkehren kann und sich das Verfahren damit erledigt hat.“



Der deutsch-türkische Journalist und Korrespondent der „Welt“ stammt aus dem hessischen Flörsheim. Dort fanden seit seiner Verhaftung vor mehr als einem Jahr regelmäßig Mahnwachen für Yücel statt. Die Schwester und die Eltern des wegen angeblicher Terrorpropaganda verhafteten Journalisten leben in Flörsheim.



In ihrer Stellungnahme betonten Bouffier und Al-Wazir, nun bleibe zu wünschen, „dass Menschenrechte, Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei wieder den Stellenwert bekommen, den sie in einer Demokratie haben müssen und die für uns in Europa unverzichtbar sind.“ Gleichzeitig erinnerten sie daran, dass weiterhin deutsche Staatsbürger in der Türkei inhaftiert sind: „Wir hoffen, dass auch die übrigen inhaftierten deutschen Staatsbürger ebenfalls bald freikommen.“

Andrea Nahles, SPD-Fraktionschefin

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles verlangt nach der angekündigten Haftentlassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel die Freilassung weiterer Gefangener in der Türkei. „Ich freue mich sehr über die guten Nachrichten zu Deniz Yücel, viel zu lange mussten wir darauf warten“, sagte Nahles am Freitag in Berlin. „Doch wir werden nicht vergessen und uns weiter dafür einsetzen, dass auch alle anderen zu Unrecht inhaftierten Deutschen in der Türkei so schnell wie möglich wieder in Freiheit sein werden.“

Dietmar Bartsch, Fraktionschef Die Linke

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat die Bundesregierung ermahnt, keine problematischen Verabredungen mit der türkischen Regierung zu treffen. Bartsch zeigte sich erfreut über die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel. „Ich wünsche ihm viel Kraft, sein kritischer Geist wird gebraucht – in der Türkei sicher, aber auch bei uns“, sagte Bartsch am Freitag in Berlin. Die Freude um seine Freilassung dürfe nicht vergessen machen, dass in der Türkei weiter mehr Journalisten inhaftiert seien als in jedem anderen Land. „Ich fordere die Bundesregierung auf, ihren Einfluss für die Durchsetzung grundlegender Menschenrechte in der Türkei zu nutzen und keine schmutzigen Deals mit dem Regime in Ankara einzugehen.“

FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff

Alexander Graf Lambsdorff pocht nach der angekündigten Haftentlassung von Deniz Yücel auf die Freilassung weiterer Gefangener in der Türkei. „Die Freilassung Yücels ist ein positives Signal. Wichtig ist, dass seine Ausreise jetzt unverzüglich sichergestellt wird. Politisch betrachtet ist sie aus Sicht der Türkei jedoch nur ein wohlkalkulierter Schritt, um die internationale Isolation zu durchbrechen, in die Erdogan das Land manövriert hat“, erklärte Lambsdorff am Freitag in Berlin. Er mahnte: „Sechs weitere Deutsche bleiben inhaftiert, über 100 türkische Journalisten genauso. Sie dürfen wir nicht vergessen, es gilt #freethemall.“

Weitere Reaktionen auf die Freilassung Yücels

Türkische Gemeinde in Deutschland

Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat die Nachricht von der Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel als „sehr glückliche Nachricht“ bezeichnet. „Seit über einem Jahr saß Deniz Yücel unschuldig im Gefängnis“, sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu am Freitag der „Rheinischen Post“ aus Düsseldorf. Yücel sei „ein freiheitsliebender Mensch, ein Journalist und kein Terrorist“. „Es ist gut, dass das jetzt auch die Türkei kapiert hat“, fügte Sofuoglu hinzu. Er freue sich auf die Recherchen und Berichte Yücels, wenn der „Welt“-Korrespondent wieder zurück sei.



Deutscher Journalistenverband

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) hat sich erleichtert über die Freilassung des „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei gezeigt. Der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall mahnte aber auch, es dürften die Journalisten nicht vergessen werden, die weiter in dem Land in Haft seien. „Die Pressefreiheit dort wird weiterhin massiv geschleift“, sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Mehr als 100 Journalisten, die ähnlich wie Deniz Yücel nichts anderes gemacht haben als ihren Job, sind in der Türkei weiterhin im Gefängnis. Die dürfen wir nicht vergessen.“ Überall weiter: „Es wird ganz wichtig sein, Deniz Yücel zuzuhören, wie er die Situation in der Türkei einschätzt und die angespannte Situation mit Blick auf die Pressefreiheit dort.“

Amnesty International

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel aus der Untersuchungshaft begrüßt. „Nach einem Jahr ist diese Gerichtsentscheidung lange überfällig gewesen“, sagte Generalsekretär Markus Beeko. „Doch bei aller Freude und Erleichterung bleibt die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei massiv eingeschränkt.“



Mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten blieben weiter in Haft. Auch der türkische Vorsitzende von Amnesty International, Taner Kılıç, sei als hochrangiger Vertreter einer unabhängigen internationalen Organisation seit acht Monaten inhaftiert. Alle Staaten blieben gefordert, die türkische Regierung deutlich und kontinuierlich an die Einhaltung der Menschenrechte und rechtsstaatlicher Prinzipien zu erinnern, betonte Beeko.

Publizist Günter Wallraff

Der Kölner Publizist Günter Wallraff ruft dazu auf, auch nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft, die Kritik an der Türkei aufrecht zu erhalten. Deniz Yücel sei „ein unbequemer Rebell“, sagte Wallraff dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Er wird sich dafür einsetzen, dass die Willkür der türkischen Justiz weiter im Fokus der Öffentlichkeit bleibt. Es ist wichtig, dass es bei seiner Freilassung nicht bleibt. Dass die Öffentlichkeit jetzt nicht nachlässt mit ihrer Kritik“. Er selbst, so Wallraff, werde weiterhin als Prozessbeobachter in die Türkei reisen, um zum Beispiel die vor Gericht stehenden Journalisten der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet und seinen seit mehr als einem Jahr inhaftieren Freund Ahmet Şık zu unterstützen.



Wallraff rief dazu auf, das Verhalten der Bundesregierung gegenüber der Türkei im Hinblick auf etwaige Deals mit Ankara jetzt besonders genau zu beobachten. „Ich bin gespannt, wie die Bundesregierung in den kommenden Wochen mit der Türkei umgeht – ob sie den Militäreinsatz in Syrien oder Erdogans Drohen gegenüber dem Nato-Partner USA stillschweigend hinnimmt oder Stellung bezieht.“ Yücel selbst habe mehrfach gesagt, er stehe für schmutzige Deals für seine Freilassung nicht zur Verfügung“, unterstrich Wallraff und fügte hinzu: „Klar ist, dass die Türkei ein großes Interesse hat, die Beziehungen zu Deutschland nicht noch weiter zu belasten.“



Schriftsteller Dogan Akhanli

Der türkischstämmige Schriftsteller Dogan Akhanli, der 2017 auf Betreiben der Türkei in Spanien festgenommen und mehrere Monate dort festgehalten worden war, hat die angekündigte Freilassung Denis Yücels als Bestätigung für die Willkür der türkischen Regierung bezeichnet. Er freue sich sehr über die Freilassung Yücels, sagte der Autor dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Sie sie aber „lediglich ein Symbol, der Druck der deutschen Regierung war wohl in den vergangenen Tagen zu groß geworden.“ Akhanli nannte es „mehr als paradox“, dass „da ein Journalist, der nur seine Arbeit macht, ein Jahr ohne Anklage in Haft sitzt, und irgendwann wird er einfach freigelassen“. Das ist mehr als paradox.“ Akhanli hatte Yücel mehrere Briefe ins Gefängnis geschrieben, er hielt auch Kontakt zu Yücels Schwester und dessen Anwalt.

Jubel in sozialen Netzwerken

Seit der Inhaftierung vor mehr als einem Jahr hatten Menschen unter dem Hashtag #freedeniz auf Twitter die Freilassung des Türkei-Korrespondenten der „Welt“ gefordert. Nach der Nachricht von Yücels Freilassung brach unter den beiden Hashtags #DenizFree und #DenizIsFree Jubel in den sozialen Netzwerken los. Erste Reaktionen:



