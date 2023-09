Köln -Mehr als 500 Millionen Euro sollen die Bundesligisten im Sommer für neue Spieler ausgegeben haben. Manche kamen als sofortige Verstärkungen, manche sollen ein Versprechen für die Zukunft sein – eins haben sie aber alle gemeinsam: Sie verschärfen die Konkurrenzkämpfe innerhalb der Teams. Daher müssen nun einige Stars und ehemalige Leistungsträger um ihren Platz bangen.

Wir haben zehn Spieler aufgelistet, für die es in der neuen Saison schwer werden könnte, einen der begehrten Start-Plätze zu ergattern.

Arjen Robben

imago

Der Niederländer verkörpert auch mit seinen 32 Jahren noch absolute Weltklasse – wäre er nicht so häufig verletzt. Derzeit befindet er sich im Aufbautraining, nachdem er sich ein weiteres Mal einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Bei den Bayern ist er nicht mehr unumstritten, sein Vertrag läuft zum Ende der Saison aus und mit Kingsley Coman steht schon ein hochkarätiger Ersatz bereit.

Dennis Aogo

AP

Der ehemalige Nationalspieler hat starke Konkurrenz bekommen. In der Sommerpause verpflichtete der FC Schalke 04 Linksverteidiger Abdul-Rahman Baba vom FC Chelsea. Außerdem soll S04-Trainer Markus Weinzierl nicht zu den Fans des Ex-Hamburger gehören.

Javi Martinez

Bongarts/Getty Images

Bei den Bayern herrscht in jedem Mannschaftsteil eine hohe Qualität und Leistungsdichte. Das neuste Opfer davon könnte Javi Martinez sein. Nachdem Mats Hummels zu seinem Jugendverein zurückkehrte, wird es der Spanier schwer haben in der Innenverteidigung zu spielen. Zwar kann Martinez auch im Mittelfeld spielen, hier ist die Konkurrenzsituation aber ebenfalls enorm.

Lars Bender

dpa

Es scheint, als würde Bayer-Trainer Roger Schmidt im defensiven Mittelfeld auf Kevin Kampl und Charles Aranguiz setzen. Julian Baumgartlinger, Neuzugang aus Mainz, ist die erste Option für diese Position. Wie es mit Lars Bender – der während der Vorbereitung bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro weilte – weitergeht, ist offen.

Johannes Geis

dpa

In der letzten Saison führte im defensiven Mittelweg bei Schalke 04 kein Weg an Johannes Geis vorbei. Der zeigte aber zu Saisonbeginn einen sehr schwachen Auftritt. Die Verantwortlichen reagierten und holten mit Nabil Bentaleb und Benjamin Stambouli zwei gestandene Alternativen für das zentrale Mittelfeld.

Lukasz Piszczek

dpa

Der polnische Außenverteidiger gehörte lange Jahre zu den besten seiner Zunft. Aber auch der 31-Jährige ist zu häufig verletzt. Nach einer eher schwachen EM hat sich Youngster Felix Passlack zu seinem größten Konkurrenten gemausert. Momentan scheint es so, als habe der 18-Jährige einen Vorsprung gegenüber dem Routinier. Wer von den beiden sich dauerhaft durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Pierre-Michel Lasogga

Bongarts/Getty Images

Der 24-jährige Stürmer galt lange als Sturmhoffnung der deutschen Nationalmannschaft. Seit einigen Jahren stagniert seine Entwicklung aber deutlich – auch weil er viele Rückschläge hat hinnehmen müssen. Im Sommer verpflichtete der HSV mit Bobby Wood und Luca Waldschmidt außerdem zwei neue Mittelstürmer. Eine schwere und richtungsweisende Saison für den Ex-Herthaner.

Nuri Sahin

Nuri Sahin Bongarts/Getty Images

Im zentralen Mittelfeld hat BVB-Trainer Thomas Tuchel die Qual der Wahl. Zahlreiche hochkarätige Spieler stehen ihm für die begehrten Startelfplätze zur Verfügung. Opfer dieser enormen Konkurrenzsituation könnte Nuri Sahin sein, der bislang in keinem Pflichtspiel der neuen Saison im Kader der Schwarz-Gelben stand.

Douglas Costa

Bongarts/Getty Images

Er legte einen Raketen-Start in der Bundesliga hin. Douglas Costa verzauberte in der Hinrunde der letzten Saison Fans auf der ganzen Welt mit seiner schnellen, trickreichen Spielweise. Derzeit läuft es beim Brasilianer nicht rund, anders bei Franck Ribéry, der scheinbar zu alter Stärke zurück gefunden hat. Momentan ist der Franzose gesetzt.

Fabian Lustenberger

AFP

Der defensive Mittelfeldspieler war in der letzten Saison Kapitän der Hertha und ein Eckpfeiler des Erfolgs. Nach dem bitteren Aus in der Europa League wurde er allerdings von Trainer Pal Dardai als Mannschaftsführer abgesetzt. Zwar stand er im Auftaktspiel gegen Freiburg in der Startelf, ob er aber langfristig Stammkraft bleibt, ist offen.