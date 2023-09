Brüssel -Das Geständnis konnte die Fahnder nicht wirklich beruhigen. „Es ging nicht um Brüssel, sondern um weitere Anschläge in Frankreich“, sagte Mohamed Abrini den Ermittlern. Der 31-jährige Abrini war am vergangenen Freitag in Brüssel festgenommen worden, er gilt als der Mann mit Hut, der dritte Attentäter vom Flughafen in Brüssel und als Mitvorbereiter der Anschläge von Paris vom vergangenen November. Aber nach ersten Vernehmungen am Wochenende bewerteten die belgischen Ermittler ihren Erfolg äußerst zurückhaltend. „Es ist noch nicht vorbei“, warnte Brice De Ruyver, Terrorexperte von der Universität Gent.

Suche nach verdächtigem Rucksack

Denn Mohamed Abrini redet. Aber viele Fragen sind noch offen. Die Spur zu Abrini führte über Osama Krayem, ein 24 Jahre alter Syrien-Rückkehrer aus Schweden. Schwedische Terrorfahnder hatten ihn auf Videobildern in der Brüsseler Metrostation Pétillon wiedererkannt, Krayem war am 22. März, dem Tag der Anschläge von Brüssel, gemeinsam mit Khalid el Bakraoui unterwegs, der sich später in der U-Bahn-Station Maelbeek in die Luft sprengte. Krayem trägt auf den Bildern den gleichen Rucksack. Aber der Rucksack bleibt verschwunden. Und mit ihm möglicher Sprengstoff? Die belgischen Fahnder wissen es nicht, suchen aber weiter nach dem verdächtigen Stück.

Nach Ansicht der Ermittler ist auf Überwachungskameras zu sehen, wie Krayem in einem Brüsseler Einkaufszentrum die Reisetaschen kaufte. In den Gepäckstücken drapierten die Flughafenattentäter ihre Sprengsätze am Flughafen Zaventem. Krayem wurde auf den Videobildern von schwedischen Diensten erkannt. Diese begannen die Computertätigkeiten seines jüngeren Bruders in Malmö zu observieren, der ihrer Ansicht nach ebenfalls als Islamist aktiv sein soll. Die Spuren führten in den Brüsseler Stadtteil Laeken und zu Hervé B.M. Bei dessen Überwachung spürten die Fahnder auch Abrini auf. B.M. sitzt ebenfalls seit dem Wochenende in Haft, ebenso wie Bilal el Makhoukhi. Der 27-jährige Belgier verlor beim Kampf für den IS in Syrien ein Bein. Im vergangenen Jahr wurde er wegen Unterstützung des islamistischen Netzwerks Sharia4Belgium – Scharia für Belgien – zu fünf Jahren Haft verurteilt. Kam aber auf Bewährung vorzeitig frei.

Verbindungen nach Schwaben

Osama Krayem, der vierte Festgenommene vom Wochenende, posierte im Januar 2014 auf Facebook als Kämpfer der Terrormiliz Islamischen Staates (IS) in Syrien. Er kehrte über Griechenland nach Europa zurück. Mit gefälschten Papieren auf den Namen Naim al Hamed. Salah Abdeslam, der am 18. März in Brüssel festgenommene mutmaßliche Paris-Attentäter, holte Krayem/Hamed am 3. Oktober vergangenen Jahres im schwäbischen Ulm ab. Ebenso wie Amine Choukri, der gemeinsam mit Abdeslam in Molenbeek überwältigt worden war. Choukris Papiere sind gefälscht, über seine wahre Identität schweigt er sich aus. Doch ist der unbekannte Choukri nur eine der offenen Fragen, welche die belgischen Ermittler umtreibt. Denn mit im Wagen von Ulm nach Brüssel saß ein dritter Mann. Nach ihm wird weiter gesucht.

Ebenso wie nach den Ursachen und Motiven für das Abrutschen der jungen Europäer in die islamistische Gewalt. „Ich verstehe nicht, was in ihren Köpfen vorgeht“, sagte am Sonntag der Vater von Salah Abdeslam belgischen Medien. Abrini ist sein Freund. Beide sollen gemeinsam zwei Tage vor den Anschlägen von Paris einen Renault Clio für die Attentäter in die französische Hauptstadt überführt haben. Erst, als er sich vor dem Stade in die Luft sprengen sollte, sei seinem Sohn klar geworden, auf was er sich da eingelassen habe, so Abdeslams Vater. Ein zweiter Sohn sprengte sich in Paris in die Luft. Ein dritter war enger Mitarbeiter des Bürgermeisters im Stadtteil Molenbeek. Er lebe seit vierzig Jahren in Belgien, erzählte Abdeslams Vater nach einem Gespräch mit seinem Sohn. Und: „Wir waren glücklich, uns ging es gut, wir sind ausgegangen, wir haben gelacht.“ Nicht nur er ist ratlos.

Auch Belgien fragt sich, sind die jüngsten Verhaftungen ein Durchbruch. Oder drohen weitere Anschläge im Land. Die Festnahmen „sind ein Erfolg für unsere Dienste“, sagte der Terrorexperte Brice De Ruyver der Zeitung Standaard. Aber er fürchtet auch, dass der Islamische Staat neue Terroristen nach Belgien schicken könnte. „Wir haben eine Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg“, gestand Belgiens Innenminister Jan Jambon.