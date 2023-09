Köln -Im Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri ist vieles richtig gelaufen. Monatelang wurde der Tunesier beobachtet, sein Verhalten mehrfach von Experten des Verfassungsschutzes und der Polizei analysiert, sogar ein V-Mann konnte an den Terrorverdächtigen herangeführt werden. Am Ende gab es eine dicke Akte mit dem Bewegungsprofil des Verdächtigen, mit seinen salafistischen Kontakten, seinen Aktivitäten im Internet und seinen Ankündigungen, er wolle sich Waffen besorgen und einen Anschlag begehen.

Zahlreiche Verrückte

Doch all dies hat nichts genutzt, weil der Rechtsstaat im Fall Amri offenbar an seine Grenzen gestoßen ist. Juristisch gesehen reicht es eben nicht für einen Haftbefehl, wenn sich jemand im Dunstkreis einer Terrorgruppe aufhält. Es reicht nach geltender Rechtslage auch nicht, wenn sich jemand konspirativ verhält, Drohungen ausstößt und sogar von einem Attentat spricht. Gerade im islamistischen Umfeld gibt es zahlreiche Verrückte, die vom Kopfabschlagen und Heiligem Krieg auch auf deutschem Boden fabulieren.

Ist dies im Einzelfall nur Gerede oder gibt es eine konkrete Gefahr? Oft ist es unmöglich zu wissen, was die Wahrheit ist. Verdächtige wie Anis Amri als sogenannte „Gefährder“ einzustufen, ist erst mal nur eine Wette auf die Zukunft. Mit Wetten jedoch ist vor Gericht nichts zu holen. Da zählen nur Fakten und Belege dafür, dass Straftaten begangen oder konkret geplant wurden.

Die Frage nach der Zuständigkeit war oft nicht geklärt

Ein schwer ertragbarer Systemfehler also oder doch ein Behördenversagen, weil vor dem Berliner Lkw-Attentat wichtige Hinweise übersehen wurden? Ohne alle Details zu kennen, hat NRW-Innenminister Ralf Jäger bereits am Tag nach dem Anschlag alle Schuld weit von sich gewiesen. Ob er das zu Recht getan hat, sollte in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss geklärt werden – egal ob in Düsseldorf oder Berlin.

Jenseits der Frage, ob geschlampt wurde oder nicht, muss da vor allem auch die deutsche Sicherheitsstruktur auf den Prüfstand gestellt werden. So spricht beispielsweise einiges dafür, dass Amri im Zuständigkeits-Wirrwarr zwischen Berlin und NRW letztlich komplett aus den Augen verloren wurde. Überraschend wäre dies bedauerlicherweise nicht: Denn spätestens seit der Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) ist doch klar, dass die föderale Struktur der Bundesrepublik und die damit verbundenen Sicherheits- und Verfassungsschutzbehörden in allen 16 Bundesländern zum gewichtigen Teil des Problems werden können.

Was ist zu tun?

Dass Landesminister wie Ralf Jäger sofort laut „Stopp“ rufen, bevor die Diskussion über denkbare Änderungen erst richtig angelaufen ist, ist befremdlich. Der islamistische Terrorismus stellt uns vor bisher ungeahnte Probleme, da muss es auch erlaubt sein, über ungewöhnliche Maßnahmen nachzudenken.

Denn letztlich werden wir uns entscheiden müssen. Wenn jemand wie Amri derzeit nicht in Abschiebehaft gesetzt werden kann: Nehmen wir das einfach so hin oder ändern wir wie jetzt in einem Gesetzesentwurf vorgeschlagen die Gesetze, damit das zukünftig eben geht?

