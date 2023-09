Unionsfraktionschef Kauder fordert in einem Interview mit dieser Zeitung eine staatliche Überwachung von Moscheen

Daraufhin entfachte eine Debatte zu dem Thema.

Nun äußerte sich auch der Generalsekretär der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib), Bekir Alboga, dazu.

Innenminister De Maizière klärte indessen darüber auf, dass vereinzelt Moscheen bei begründetem Verdacht schon überwacht würden.

Der Generalsekretär der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib), Bekir Alboga, hat die jüngsten Äußerungen des Unionsfraktionsvorsitzenden Volker Kauder scharf kritisiert und vor einem Generalverdacht gegen Muslime gewarnt. „Genauso abwegig wie die Scheindebatte um sprachliche Vorgaben zum Inhalt der Predigten ist die neuerliche grundlose Unterstellung, Moscheen oder Geistliche wären eine flächendeckend zu kontrollierende Gefahr“, sagte er dieser Zeitung. „Es geht darum, dass diese Vorschläge, also Deutschpflicht in den Moscheen, Moschee-Steuer und flächendeckende Moschee-Kontrollen, gegen unsere Verfassung verstoßen.“

„Unbescholtene Moscheen werden instrumentalisiert“

Dass sich rechte Strömungen mehrten und aus diesen Kreisen abstruse Forderungen gegen Muslime und Moscheen laut würden, scheine Politiker anderer Parteien dazu zu verleiten, panisch mit ebenso abstrusen Äußerungen zu reagieren, fügte Alboga hinzu. So würden „unbescholtene Moscheen, Imame und Moscheegemeinden zunehmend instrumentalisiert und unter Generalverdacht gestellt“. Damit müsse Schluss sein. Das Grundgesetz garantiere den Religionsgemeinschaften nicht nur ihre Selbstverwaltung, sondern auch die Selbstbestimmung über ihre religiöse Lehre.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Kauder hatte dieser Zeitung gesagt: „Wir müssen darüber reden, dass in einigen Moscheen Predigten gehalten werden, die mit unserem Staatsverständnis nicht im Einklang stehen. Der Staat ist hier gefordert. Er muss das kontrollieren.“ Zwar verlange er nicht wie die CSU, dass alle Imame deutsch sprächen. Für Italiener werde die Heilige Messe auch auf Italienisch angeboten, in Synagogen werde auf Hebräisch gebetet. Es müsse aber gelten: „Wir leben in einem säkularen Staat, in dem die Religion nicht über dem Staat steht, sondern umgekehrt. Daran haben sich alle zu halten, und dies müssen die Vertreter und die Angehörigen aller Religionen akzeptieren.“

Seehofer will deutschsprachige Predigten in Moscheen

Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) erklärte, er halte Kauders Vorstoß für sinnvoll. Mit der Frage des politischen Islam werde sich auch die bayerische Staatsregierung beschäftigen. Seehofer unterstrich, er sei für deutschsprachige Predigten in islamischen Gotteshäusern.

Die Grünen-Abgeordnete Ekin Deligöz widersprach in der Saarbrücker Zeitung mit Blick auf Kauders Äußerungen: „So findet man nicht zusammen und so funktioniert auch der Dialog nicht.“ Gleichwohl sei Radikalisierung in Moscheen ein ernstes Problem. Der stellvertretende Linksfraktionsvorsitzende Jan Korte forderte ein Ende des „AfD-Ähnlichkeitswettbewerbs“ in der großen Koalition. So lege man „die Axt an die Grundfeste der freien Religionsausübung“.

Einzelne Moscheen werden schon überwacht

Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Johannes Dimroth, stellte derweil ebenso wie der Minister selbst klar, dass die Sicherheitsbehörden längst aktiv würden, wenn es Hinweise auf radikale Bestrebungen gebe. So würden einzelne Moscheen von den Verfassungsschutzbehörden überwacht hinsichtlich der Frage, ob dort Hasspredigten gehalten würden, sagte Thomas de Maizière. Die einschlägigen Moscheen und Moscheegemeinden sind meist bekannt. Alle Moscheen zu überwachen dürfte indes schon aus Personalmangel unmöglich sein. Es handelt sich bundesweit um etwa 2800.

Nach Angaben von de Maizières Sprecher ist es überdies im deutschen Interesse, dass in Deutschland tätige Imame auch in Deutschland ausgebildet würden. Heute kommen sie vielfach aus der Türkei. Nach einem Bericht der Welt am Sonntag predigen hierzulande rund 970 Imame, die von der türkischen Religionsbehörde entsandt worden sind.

„Verlängerter Arm des türkischen Staates“

Ihre Aufenthaltsdauer liege in der Regel bei fünf Jahren, schrieb das Blatt kürzlich unter Berufung auf Ditib. Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir sagte, die von der türkischen Behörde angeleitete Türkisch-Islamisch Union der Anstalt für Religion sei „nichts anderes als der verlängerte Arm des türkischen Staates" und werde immer mehr zu einer Vorfeldorganisation der türkischen Regierungspartei AKP. Allerdings gilt die AKP nicht als religiös extremistisch, sondern „nur“ als politisch zunehmend autoritär.