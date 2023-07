Der Potsdamer Platz schmeißt sich in sein Partydress und feiert mit euch den Christopher Street Day!

Party People aufgepasst! Am 22.07.2023 ist es wieder so weit und Berlins Straßen zeigen sich von ihrer buntesten und schönsten Seite. Der CSD ist in der Stadt und verwandelt Berlin in eine riesige Party! Als Teil des CSDs, lädt der Potsdamer Platz alle Teilnehmer und Gäste vor Ort zum Feiern ein. Die Party befindet sich direkt an der Route der Parade in der Varian-Fry-Straße. Ideal, um während der Parade eine Pause einzulegen, oder auch um das gesamte Spektakel während der Party zu genießen.

Die DJs Larry T., Lana Delicious, Nat Suprise, Grey Lewis und MiBa sorgen für den richtigen Sound und gute Stimmung. Verschiedene Bars bieten frisch gezapftes Bier, Cocktails und weitere Erfrischungen. Kostenfreie öffentliche Toiletten stehen für alle Gäste bereit, ebenso wie gratis Trinkwasser und Plätze zum Ausruhen und Entspannen.

Wem der ganze Trubel zu viel wird, kann sich die temporäre Ausstellung der Künstlerin Kati Szilágyi anschauen. Passend zum CSD präsentiert sie eine beeindruckende Illustration, die eine queere Party-Szene am Potsdamer Platz zeigt.

Kati Szilágyi

Hungrige Partygäste können sich über ein vielfältiges und reichhaltiges Food-Angebot freuen. In Sichtweite, am südlichen Ende der Varian-Fry-Straße, befindet sich der Eingang zur neuen Shopping- und Entertainment Destination The Playce. Neben zahlreichen Restaurants befindet sich hier ebenfalls der größte Food Hub Europas – der Manifesto Market, mit Speisen aus aller Welt.

Holt die bunten Fahnen raus, schmeißt euch in eure Partyoutfits und feiert zusammen mit dem Potsdamer Platz die größte Party der Stadt!