Antalya -Lukas Podolski hat seinem Verein Galatasaray Istanbul mit dem entscheidenden Treffer den türkischen Pokalsieg gesichert. Im Endspiel gegen den Stadtnachbarn und großen Erzrivalen Fenerbahce traf der Fußball-Weltmeister am Donnerstag in der 30. Minute mit einem Kopfball zum 1:0 (1:0). Der 30-Jährige wird damit als frischgebackener Pokalsieger zum EM-Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in die Schweiz reisen.

In der Antalya Arena erwischten Podolski und Galatasaray einen guten Start. Der ehemalige Kölner hatte in der Anfangsphase bereits vier gute Möglichkeiten, unter anderem setzte er den Ball aus kurzer Distanz über das Tor (6.). Besser machte er es in der 30. Minute, als er nach einer Hereingabe richtig stand und zum 1:0 einköpfte. Auch wenn Vizemeister Fenerbahce in der zweiten Halbzeit den Druck verstärkte, brachten die „Löwen“ den knappen Sieg über die Zeit.

Trotzdem nicht international vertreten

Mit seinem Siegtreffer sorgte Podolski nach einer für Galatasaray enttäuschenden Saison für einen versöhnlichen Abschluss. Denn in der Süper Lig hatte es für die „Löwen“ nur zu Platz sechs gereicht. Außerdem war der Verein im März von der UEFA wegen finanzieller Unzulänglichkeiten für ein Jahr vom Europapokal ausgeschlossen worden. Für den türkischen Rekordmeister ist es nach 2014 und 2015 der dritte Pokalsieg in Serie. (dpa)