Detroit -Eine merkwürdige grüne Flüssigkeit hat den Verkehr auf der Interstate 696 vor den Toren von Detroit am Freitag teilweise zum Erliegen gebracht. Wie die „New York Times“ berichtet, seit die Flüssigkeit aus einer Fahrbahnbegrenzung ausgetreten und auf die Fahrbahn gelaufen.

Wie eine Sprecherin des Umweltministeriums des US-Bundesstaats Michigan bestätigte, handelt es sich bei der Flüssigkeit um Chrom, das krebserregend sein kann. „Wir befinden uns in einer ernste Lage“, wird die Sprecherin weiter zitiert. Ein Spezialkommando wurde damit beauftragt, die betroffene Stelle zu säubern. Dafür musste die Autobahn zeitweise gesperrt werden. Laut Angaben des Umweltministeriums bestand aber keine Gefahr für die Bevölkerung.

Das Chrom kommt offenbar aus einem in der Nähe liegendem Kraftwerk, dass bereits in der Vergangenheit wegen der unsicheren Lagerung von Gefahrenstoffen verurteilt und geschlossen werden musste. Die Straße ist seit Sonntagnachmittag wieder befahrbar, der betroffene Bereich am Fahrbahnrand aber noch abgesperrt. (ssh)