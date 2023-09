Berlin -Seit etwas mehr als 13 Monaten ist Sigmar Gabriel (SPD) Bundesaußenminister. Ob er es in zwei Wochen noch sein wird, erscheint fraglich. Kaum eine andere Aufgabe hat Gabriel während seiner Amtszeit so sehr auf Trab gehalten wie jene, das ramponierte Verhältnis zur Türkei zu verbessern und den Gesprächsfaden nach Ankara nicht abreißen zu lassen. Immer wieder traf sich Gabriel dazu mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu. Die beiden betonen immer wieder, dass sie Freunde seien.



Anfang des Jahres besuchte Cavusoglu Gabriel zu Hause in Goslar, Mitte Februar nahmen beide an der Sicherheitskonferenz in München teil. Am Dienstag schließlich war Cavusoglu in Berlin zu Gast. Der türkische Minister hat seinen Wahlkreis in der Urlauberregion Antalya, weshalb er sich auf der Tourismusmesse ITB blicken lassen will. Gabriel empfing ihn am Dienstag in der Villa Borsig. Das Gästehaus des Auswärtigen Amtes liegt im Norden Berlins, unweit des Flughafens Tegel und weitab vom hektischen Treiben des Regierungsviertels.



Grundlegende Verbesserung des Verhältnisses ist wünschenswert

Der Zustand der deutsch-türkischen Beziehungen ist immer noch so, dass ein bisschen Abgeschiedenheit für die offene Aussprache angemessen erscheint. Die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft ist nicht einmal drei Wochen her. Eine grundlegende Verbesserung des Verhältnisses ist wünschenswert, aber immer noch nicht in Sicht. Noch immer sitzen mehrere deutsche Staatsbürger aus politischen Gründen in türkischer Haft. Und die Türkei beschuldigt Deutschland erneut, den internationalen Terrorismus zu unterstützen.



Dieses Mal geht es um den syrischen Kurdenpolitiker Salih Muslim, der in der Vergangenheit Chef der syrischen Partei der Demokratischen Union (PYD) gewesen war und am vergangenen Wochenende an einer Demonstration in Berlin teilnahm. Die Türkei verlangt die Festnahme und Auslieferung Muslims. Gabriel bestätigte am Dienstag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Cavusoglu, dass dazu eine so genannte Verbalnote des türkischen Außenministeriums eingegangen sei. Wie immer gehe ein solcher Antrag an das Justizministerium und von dort an das Bundesamt für Justiz. Dort werde dann geprüft „und nach rechtstaatlichen Grundsätzen verfahren“.



PYD, YPG und PKK sind laut Türkei Terror-Organisationen

Die PYD ist der politische Arm der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), gegen die das türkische Militär seit einiger Zeit im Norden Syriens mit Waffengewalt vorgeht. Die PYD steht auch der türkisch-kurdischen PKK nahe. Die Türkei betrachtet PYD, YPG und PKK als Terror-Organisationen. In der Europäischen Union steht die PKK ebenfalls auf der schwarzen Liste, nicht aber die beiden anderen Organisationen.



Ein türkischer Regierungssprecher hatte unmittelbar vor Cavusoglus Besuch in Berlin beklagt, dass PKK, PYD und YPG in aller Ruhe in Deutschland Geld sammeln, Anhänger rekrutieren und Proteste veranstalten könnten. Das wolle Ankara nicht akzeptieren. Der Sprecher ergänzte: „Wo immer Salih Muslim hingeht, werden wir ihm folgen und nicht aufgeben.“



Autobomben-Attentat in Ankara aus dem Frühjahr 2016

Die Türkei fahndet nach Muslim wegen einer angeblichen Beteiligung an einem Autobomben-Attentat in Ankara aus dem Frühjahr 2016. Damals starben 39 Menschen. Eine radikale Kurdengruppe bekannte sich später zu dem Anschlag. Die Türkei wirft Muslim überdies vor, an einem weiteren Anschlag im Februar 2017 beteiligt gewesen zu sein. Dieser fand ebenfalls in Ankara statt, bei einer Attacke auf einen Buskonvoi des Militärs verloren 29 Menschen ihr Leben.



Der 67-Jährige Muslim streitet die Vorwürfe ab. Ende Februar erst war er auf Betreiben der Türkei in Prag festgenommen worden, wo er an einer Syrien-Konferenz teilnahm. Ein tschechisches Gericht ordnete dann aber schnell seine Freilassung an.



