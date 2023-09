Berlin -Gestern war kein guter Tag für den Deutschen Aktienindex. Die Papiere der drei hiesigen Autokonzerne (Volkswagen, Daimler, BMW) zogen den Dax in die Tiefe. Am stärksten fielen die Verluste bei den Stuttgartern aus. Das Daimler-Papier verlor zeitweise gut vier Prozent und rutschte auf 58 Euro, das ist der niedrigste Stand seit Sommer 2016.



Für den über Jahre von Erfolg zu Erfolg geeilten Autobauer sieht es plötzlich gar nicht mehr so gut aus. Das Menetekel hat einen Namen: „Gewinnwarnung“. Die bisherigen Profit-Prognosen können nicht mehr gehalten werden, weil es das Unternehmen mit mehreren Problemen gleichzeitig zu tun hat. So ist in der Transportersparte ist mit einem Gewinn aus der betrieblichen Tätigkeit „deutlich unter Vorjahresniveau“ zu rechnen.



Abgasskandal zeitigt seine Folgen

Der Abgasskandal zeitigt seine Folgen. Das Kraftfahrtbundesamt hat Mercedes zu einem Rückruf tausender Lieferwagen gezwungen, weil die Fachleute eine illegale Abschalteinrichtungen entdeckt haben wollen, die dafür sorgen, dass giftiges Stickoxid in großen Mengen in die Luft geblasen wird. Der Konzern bestreitet dies, kurbelt aber dennoch eine groß angelegte Rückrufaktion zwecks Aufspielen neuer Software an.

Zudem macht das neue Abgastestverfahren WLTP Daimler zu schaffen. Autos, die ab dem 1. September zugelassen werden, müssen einen verschärften Test bestehen. Es wird wohl Lieferengpässe geben, weil es nicht geschafft wird, bis zum Stichtag alle aktuellen Modelle zu zertifizieren. Und dann macht auch noch Donald Trump Ärger.



Trumps angezettelter Handelsstreit

Der vom US-Präsidenten angezettelte Handelsstreit mit China führt dazu, dass es bei Mercedes-SUV, die in den Staaten gefertigt und in der Volksrepublik verkauft werden sollen, eine Absatzdelle gibt, da China Strafzölle für Autos made in USA verhängt hat.



Dass wegen Daimlers Problemen auch die Anteilscheine von Volkswagen und BMW am Mittwoch spürbar an Wert verloren, ist in diesem Fall berechtigt. Denn auch die beiden anderen Autokonzerne haben mit dem Abgasskandal, den Handelsgezänk und mit WLTP zu kämpfen. Laut Autolobby VDA stehen Genehmigungen für insgesamt rund 500 Modelle aus. Der Verkauf einer ganzen Reihe von Modellen, etwa bei Porsche, wurde bereits gestoppt.



Auf die Autobranche kommt ein finsterer Herbst zu

Auf die hiesige Autobranche kommt ein finsterer Herbst zu. Zumal niemand weiß, wie es mit weiteren Rückrufaktionen aussieht – das Kraftfahrtbundesamt prüft derzeit die Motorsteuerung bei einer Reihe von Modellen verschiedener Hersteller. Ferner fallen in den nächsten Wochen die Umtauschprämien weg, die für einen alten Diesel beim Kauf eines Neuwagen gezahlt werden. Das wird den Absatz drücken. Nicht zu vergessen ist, dass neue Diesel-Autos zu Ladenhütern werden. Die Verkäufe sind im Mai um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat geschrumpft.



Ein Ende des Käufer-Boykotts ist nicht absehbar. Die Kundschaft fürchtet Fahrverbote und geht deshalb mit dem Kauf eines Benziners auf Nummer sicher. Das macht den Autobauern deshalb zu schaffen, weil sie es erstens mit zunehmenden Überkapazitäten in der Fertigung von Selbstzündern zu tun haben und weil der geringere Absatz die Gewinne drückt: Mit Diesel-Fahrzeugen können die Hersteller mehr verdienen als mit Benzinern.



Die Konsequenz könnte sein, dass Autobauer neue Rabattaktionen für die Autos starten, die zu haben sind, um zwar um Absatzziele zu retten. Für Autokäufer dürften sich einige gute Gelegenheiten auftun.

