Die Deutsche Bahn wird zum 30. November das Bezahlverfahren Touch&Travel einstellen. Mit der App können Reisende Fahrkarten im Fern- und Nahverkehr buchen.

100.000 Kunden nutzen „Touch&Travel”

Das Unternehmen begründet die Einstellung der Dienstleistung mit dem Wunsch der Kunden, ein solches App-Angebot vorrangig bei ihren lokalen Verkehrsverbünden zu suchen. Laut einem Sprecher der Deutschen Bahn nutzen derzeit rund 100.000 Kunden Touch&Travel.

Smartphone übermittelt Streckendaten

Mit dem System ist der Bezahlvorgang einfacher: Reisende loggen sich am Startpunkt der Fahrt per GPS, Scan eines Barcodes oder Eingabe der Kontaktpunkt-Nummer ein. Das Smartphone übermittelt dann die Streckendaten an den Dienstleister. Am Ende der Fahrt loggt man sich wieder aus, wodurch der Fahrpreis errechnet wird.

Das System fasst Einzeltickets teilweise zu günstigeren Tagestickets zusammen, wenn der jeweilige Verkehrsverbund das erlaubt. Die Webseite www.touchandtravel.de wird noch bis Ende Februar zur Verfügung stehen, damit Kunden Rechnungen herunterladen und Fahrten protokollieren können.

Alternative Ticket-Apps der Verkehrsverbünde

Die Bahn hält dort auch eine Liste mit alternativen Ticket-Apps bereit, das sind vornehmlich Angebote der regionalen Verkehrsverbünde. Außerdem wird erläutert, wie Nutzer die Touch&Travel-App vom Smartphone deinstallieren können. Die Registrierung für Neukunden wurde bereits abgeschaltet.

(dpa/tmn)

