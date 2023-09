Berlin/Frankfurt -In London begann am Montag das nächste unangenehme Gerichtsverfahren für die Deutsche Bank. Am Southwark Crown Court startete der Prozess rund um Manipulationen des wichtigen Zinssatzes Euribor. Zu den Beschuldigten gehören wie selbstverständlich aktive und ehemalige Angestellte der Deutschen Bank.

In Frankfurt bemühte sich am selben Tag wieder einmal ein frisch berufener Vorstandsvorsitzender um einen Neuanfang. Christian Sewing, am Sonntag kurz vor Mitternacht nach einer spannungsreichen Sitzung vom Aufsichtsrat ernannt, muss nach dem Rauswurf von Vorgänger John Cryan die erdrückenden Lasten der Vergangenheit abschütteln und dem Institut eine Perspektive mit einem zukunftsfähigen Geschäftsmodell aufweisen.

Teamgeist und mehr Anstrengungen gefordert

In einem Brief an die Belegschaft beschwor Sewing eindringlich den Teamgeist, forderte aber auch von jedem Einzelnen mehr Anstrengungen ein. Mit Blick auf die Erträge müsse die Deutsche Bank ihre „Jägermentalität“ zurückgewinnen. In allen Geschäftsfeldern müsse die Messlatte höher gelegt werden. „Unser Start in das Jahr war solide. Aber »solide« darf nicht unser Anspruch sein.“ Zugleich stimmte der Neue die rund 100.000 Beschäftigten auf harte Entscheidungen ein. Das Führungsteam werde nicht mehr akzeptieren, dass Ziele für Kosten und Erträge verfehlt würden. So müssten die Kosten unter allen Umständen im abgesteckten Rahmen von 23 Milliarden Euro bleiben – dies sei „nicht verhandelbar“. Rückschläge wie im vierten Quartal dürften sich nicht wiederholen.

Christian Sewing dpa

Die Frage aller Fragen, der nach der künftigen Strategie, sprach der gebürtige Westfale an, ohne sich festzulegen. Die Kosten hatte bereits der Brite Cryan mit einigem Erfolg gedrückt. Ihm war jedoch vorgeworfen worden, keine Ideen für eine positive Entwicklung, für Innovationen und ein Wachstum auf lukrativen Märkten zu entwickeln. Sewing vermied in seiner ersten Stellungnahme als Chef konkrete Aussagen und bekräftigte lediglich die Notwendigkeit, sich auf allen Gebieten verändern zu müssen. „Wir werden deshalb genau analysieren, wie wir uns in dem schwierigen Marktumfeld aufstellen wollen.“ Zugleich kündigte der 47-Jährige an, alle Geschäftsfelder zu überprüfen. Die Berufung Sewings ist allerdings ein erster Hinweis darauf, wie es weitergehen könnte.



Der gelernte Bankkaufmann, der seiner Lehre in einer Filiale in Bielefeld ein berufsbegleitendes Studium an einer Bankenakademie folgen ließ, arbeitet seit mehr als 25 Jahren für den Konzern. In dieser Zeit lernte er durch seine Tätigkeit im Risikomanagement auch das Investmentbanking kennen. Zuletzt aber leitete er die Privat- und Firmenkundensparte. In dieser Funktion teilte er sich mit dem Investmentbanker Marcus Schenk die Position der stellvertretenden Vorstandschefs. Diese Ämter übernehmen Rechtsexperte Karl von Rohr und der Investmentbanker Garth Ritchie. Schenk aber wird das Unternehmen verlassen, Sewing rückt auf. Damit steht erstmals seit 2002 kein Investmentbanker mehr an der Spitze.

Dies gilt als Rückschlag für die Sparte, die in guten Tagen mit riskanten Handelsgeschäfte hohe Profite einfahren kann. Der Deutschen Bank freilich bescherte sie jede Menge Probleme, wie die vielen kostspieligen Rechtsstreitigkeiten veranschaulichen. Ohnehin haben die Frankfurter in diesem Markt die Konkurrenzfähigkeit gegenüber den übermächtigen US-Rivalen verloren.

Aktie legt deutlich zu

Bei den Anlegern kamen die Personalentscheidungen gut an. Die Aktie der Deutsche Bank legte nach den starken Verlusten in der jüngeren Zeit nach Eröffnung der Börsen deutlich zu. Allerdings bleibt die Unzufriedenheit der Aktionäre mit ihrem Investment groß. In der Kritik bleibt der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner. Seit Mai 2012 leitet der Österreicher für die Kapitaleigner das Kontrollgremium, das sich um die Strategie und um die Berufung der Führungsleute kümmern soll. Die Kritik an den entlassenen Vorständen – wie jetzt an Cryan – bezieht sich damit auch immer auf Achleitner. In seiner Amtszeit brach der Aktienkurs dramatisch ein. Unter seiner Verantwortung entfernte sich die Deutsche Bank immer weiter von ihrem Anspruch, weltweit in der ersten Liga mitzuspielen. Zweifel an Achleitner meldete Hans-Christoph Hirt an, der als Chef der britischen Gruppe Hermes große Pensionskassen und andere große Anleger berät. „Die Ernennung von Christian Sewing ist der dritte Chefwechsel während seiner sechsjährigen Amtszeit“, sagte Hirt. Und er fragte: „Warum musste jetzt ein neuer Chef ernannt werden?“ Dazu müsse Achleitner Antworten geben, und zwar noch vor der Hauptversammlung Ende Mai .

Nach Angaben aus Finanzkreisen hatte die Aufsichtsratssitzung am Sonntagabend auch deswegen so lange gedauert, weil führende Kapitalvertreter ihre Unzufriedenheit mit Achleitner sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hätten. Sewing wird vermutlich nur erfolgreich sein können, wenn er Achleitner schwächt, besser noch: für dessen Abgang sorgt.