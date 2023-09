Berlin -Trotz aller Bemühungen steigen die Zahlen kindlicher Gewaltopfer weiter an. Experten fordern daher einen besseren Schutz für Kinder und Jugendliche. „Eigentum ist in Deutschland besser geschützt als körperliche Unversehrtheit. Das ist ein rechtspolitischer Skandal“, sagte Rainer Becker, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe am Donnerstag in Berlin.

So wurden im vergangenen Jahr 4237 unter 14-Jährige Opfer von Misshandlungen, rund sieben Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bei den versuchten Mord- und Totschlagsdelikten stieg die Zahl sogar um 50 Prozent – von 52 auf 78 Opfer. Die Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnete zudem einen Anstieg der sexuellen Gewalt an Kindern: Mehr als 14.000 Kinder sind hier Opfer geworden – 2,6 Prozent mehr als im Jahr 2015. Da der Schlüssel zur Auswertung im Bereich „Besitz und Verbreitung kinderpornografischen Materials“ überarbeitet wurde, konnten hier keine Vergleichszahlen genannt werden. Im Jahr 2015 verzeichnete die Polizei mehr als 6500 Fälle.

Im Jahr 2016 wurden in Deutschland 133 Kinder unter 14 Jahren getötet, 100 von ihnen waren jünger als sechs Jahre. „25 Prozent dieser Fälle passierten im Zusammenhang mit der Trennung der Partner. Das ist die Zeit, wo Kinder besonders gefährdet sind. Das ist die Hochrisikogruppe“, sagte Becker weiter. Gewalt sei Gewalt, egal ob psychisch, physisch oder digital. „Wir dürfen nicht den Fehler machen, das zu trennen“, machte er klar.

Zahlen im Dunkelfeld viel höher

Julia von Weiler, Psychologin und Expertin für Cyber Crime und sexuelle Gewalt, betonte, dass diese Zahlen sogar „nur“ die Hellfeld-Zahlen seien. Im Dunkelfeld gehe man davon aus, dass rund eine Million Kinder betroffen seien. „In jedem Klassenzimmer sitzen ein bis zwei Kinder, die von Gewalt betroffen sind“, sagte sie. Das Smartphone sei die ultimative Tatwaffe, Onlinespiele böten „paradiesische Zustände“ für Pädophile. Von Weiler sagte, man müsse die Strafverfolger besser ausstatten, denn diese seien kaum mehr in der Lage, die Flut zu bewältigen. Gleichzeitig müssen man die digitalen Anbieter stärker zur Verantwortung ziehen.

Die Deutsche Kinderhilfe fordert daher einen Schritt zu mehr Ehrlichkeit auf allen Ebenen. So sei im Strafgesetzbuch immer noch die Rede von Kindesmisshandlung. Diese Begriffe sollten ausgetauscht werden gegen „Schwere Gewalt gegen Kinder und Sexuelle Gewalt gegen Kinder“.

Die Deutsche Kinderhilfe fordert zudem, die Kinderrechte in das Grundgesetz aufzunehmen. Sowohl Union als auch SPD und Grüne haben diese Forderung in ihr Wahlprogramm geschrieben.

Gewalt an Kindern ist Alltagsphänomen

Außerdem sollten die Strafandrohungen bei Straftaten gegen Kinder an die Mindest- und Höchststrafen angepasst werden. Einem Konsumenten von Kinderpornografie drohe eine Höchststrafe von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe, einem Ladendieb bis zu fünf Jahren, sagte Becker.

Andreas May, Oberstaatsanwalt und Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt am Main, betonte, dass es nichts nützte, nach immer höheren Strafen zu rufen, stattdessen müssten das Strafmaß ausgeschöpft werden. Die Möglichkeiten würden nicht ausgereizt, stattdessen gebe es oft Bewährungsstrafen, statt auch mal über eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren hinaus zu gehen.

Kathinka Beckmann, Professorin an der Hochschule Koblenz, forderte den Bund auf, „endlich Geld in die Hand zu nehmen“, um Strafverfolgungsbehörden und Jugendämter entsprechend auszustatten. Man müsse endlich verstehen, dass Gewalt an Kindern ein Alltagsphänomen sei, dass in allen Schichten passiere: In Hartz IV-Familien genauso wie im Reihenhaus und in Villen.