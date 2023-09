Köln -27 Spieler hat Bundestrainer Joachim Löw in den vorläufigen Kader für die Europameisterschaft 2016 in Frankreich berufen. Nächste Woche müssen noch drei Kandidaten gestrichen werden. Wir haben die die Form der Nationalspieler unter die Lupe genommen.

Tor

Manuel Neuer Bongarts/Getty Images

Manuel Neuer (FC Bayern München)

In München hat Neuer eine zweifellos taugliche Abwehrreihe vor sich – aber 17 Gegentore in 34 Bundesliga-Spielen sagen natürlich auch etwas aus über die Leistung eines Torhüters aus. Neuer hat eine weitere Saison hinter sich, in der seine Leistungen zwischen mindestens solide, sehr gut und herausragend pendelten. Es gibt keinen Grund zur Sorge um die Form des besten Torhüters der Welt.

Bernd Leno Bongarts/Getty Images

Bernd Leno (Bayer 04 Leverkusen)

Vor der Winterpause war Leno so besessen von dem Wunsch, Joachim Löw zu zeigen, dass außer Neuer kein Deutscher diesen Job besser kann als er, dass er sich Aussetzer leistete wie den beim 0:1 gegen Bate Borissow, der die Leverkusener den Einzug ins Achtelfinale der Champions League kostete. Als er den Druck von sich nahm, war er der dann aber tatsächlich der beste Torwart in Deutschland hinter Neuer. Zeigte im Saisonfinale herausragende Leistungen, blieb in fünf Ligaspielen nacheinander ohne Gegentreffer.#

Marc-Andre Ter Stegen AFP

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Die Saison begann unglücklich für den ehemaligen Mönchengladbacher. In Barcelona darf er normalerweise nur in der Champions League und im Pokal spielen – in der Liga muss er Claudio Bravo den Vortritt lassen. Anfangs aber war Bravo verletzt, also durfte Ter Stegen von Beginn an ran – und kassierte beim 0:4 im Final-Hinspiel um den spanischen Supercup gegen Bilbao ein Tor von der Mittellinie. Daraus drohte eine Gewohnheit zu werden, nachdem er einen Monat später in der Champions League gegen AS Rom auch noch ein Tor aus 55 Metern hinnehmen musste. Feierte später aber den Pokalsieg, bestritt die letzten drei Ligaspiele in der Primera Division ohne Gegentor – und zeigte sich dann auch bei Versuchen aus mehr als 40 Metern sicher.



Die Abwehr

Jerome Boateng Bongarts/Getty Images

Jerome Boateng (FC Bayern München)

Es war ein gehöriger Schock für Pep Guardiola, Joachim Löw und die Fans der deutschen Nationalef, als Boateng sich zu Beginn der Rückrunde einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich und einen Sehnenriss zuzog. Würde es für die EM reichen? Aber klar: Am 32. Spieltag gab der lässige Abwehrchef der DFB-Elf sein Comeback. Und seine Leistung im Pokalfinale zeigte, dass er nicht weit von seiner sehr guten Form der Hinrunde entfernt ist. Hat ja noch etwas Zeit, an der Spritzigkeit zu arbeiten.

Mats Hummels Bongarts/Getty Images

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Im Auftrag der Borussia fährt Hummels zur EM, doch sollte die deutsche Mannschaft im Juli triumphieren, wird er Europameister als Spieler des FC Bayern, dem er dann schon angehört. Von einer kurzen Schwächephase während der Hinrunde einmal abgesehen, hat Hummels eine fantastische Saison hinter sich. Auch in der turbulenten Phase nach der Verkündung seines Wechsels nach München ohne Leistungseinbruch. Schien bereit für das Turnier – muss sich nun allerdings noch von einem „kleinen Muskelfaserriss in der Wade“ erholen, wie Löw es nannte.

Shkodran Mustafi imago/Alterphotos

Shkodran Mustafi (FC Valencia)

Erlebte in Spanien eine ernüchternde Saison, die er mit dem ambitionierten FC Valencia nur auf dem zwölften Tabellenplatz beendete. Mustafi, der in 30 Ligaeinsätzen zweimal traf, gehört allerdings nicht zu den Hauptschuldigen dieser enttäuschenden Bilanz. Der Weltmeister wird die EM womöglich als Bühne für Eigenwerbung nutzen. Ist ein Kandidat für einen Wechsel, da Valencia nächstes Jahr nicht international vertreten ist.



Benedikt Höwedes dpa

Benedikt Höwedes (FC Schalke 04)

Wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren rechten Oberschenkel verpasste der 28-Jährige nach einer durchschnittlichen Hinrunde fast die gesamte zweite Saisonhälfte. Durfte am letzten Spieltag erstmals wieder über 90 Minuten ran. Immerhin. Aber ob das für das endgültige Aufgebot reicht?

Antonio Rüdiger imago/Insidefoto

Antonio Rüdiger (AS Rom)

Dass der lange Innenverteidiger beim FC Chelsea und in Dortmund als Neuzugang gehandelt wird, spricht für ein sehr ordentliches erstes Jahr in der italienischen Serie A. Landete mit der Roma auf dem dritten Tabellenplatz und gehörte zu den Spielern mit den meisten Einsätzen, im Abwehrzentrum war er gesetzt an der Seite des Griechen Kostas Manolas. „Für mich persönlich lief es nach ein paar kleinen Startschwierigkeiten optimal“, sagt er selbst.

Emre Can dpa

Emre Can (FC Liverpool)

Unter Jürgen Klopp erste Wahl – kaum ein Liverpool-Spieler absolvierte mehr Premier-League-Partien als der ehemalige Leverkusener und Münchner. Und das, obwohl Can im April einen Bänderriss erlitt. Kam in rekordverdächtigter Geschwindigkeit zurück und gehörte bei der 1:3-Niederlage gegen Sevilla im Europa-League-Finale zur Startelf. Seit Klopp da ist, darf er im Mittelfeld ran und spielt besser als zuvor in der Abwehr. Bei Löw allerdings wohl eher für die rechte Abwehrseite eingeplant – auch wenn das bisher nicht funktionierte. Deshalb ein Streichkandidat.

Sebastian Rudy Bongarts/Getty Images

Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim)

Kämpfte mit Hoffenheim bis zuletzt gegen den Abstieg aus der Bundesliga. Erlebte eine durchwachsene Saison, war zunächst nicht unumstritten. Im Endspurt unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann dann zwar gesetzt – konnte sich allerdings kaum empfehlen. Auch wenn Löw das offensichtlich anders beurteilt.

Jonas Hector Bongarts/Getty Images

Jonas Hector (1. FC Köln)

Im Januar entdeckten Statistiker, dass er im Jahr 2015 der deutsche Nationalspieler mit den meisten Einsatzminuten war. Das kam überraschend. Nicht wegen seiner Qualität, sondern, weil er zu jenen Spielern gehört, deren Stärke es ist, so solide zu agieren, dass sie nur bedingt auffallen. Abseits des Rasens mitunter verträumt, auf dem Spielfeld setzt er diese Gelassenheit als Qualität um: Kein Mann für Risiko und Spektakel, aber stets solide in Zweikämpfen und Passspiel. War damit in der vergangenen Saison einmal mehr eine verlässliche Größe – ob als Linksverteidiger oder im zentralen Mittelfeld.



Das Mittelfeld

Sami Khedira AFP

Sami Khedira (Juventus Turin)

Es hat kaum noch einen Nachrichtenwert, zu vermelden, wenn Sami Khedira angeschlagen oder verletzt ist – beim Mittelfeldspieler ist das fast ein Dauerzustand. So war es auch zuletzt: Den Pokalsieg der Turiner verpasste er wegen einer Wadenzerrung. Kam nur auf 20 Einsätze in der Serie A – erzielte dabei immerhin fünf Tore und war, so er denn gesund war, ein solider Bestandteil der Mannschaft des italienischen Meisters. Meldete sich unter der Woche im Mannschaftstraining der DFB-Elf zurück – eine gute Nachricht.

Toni Kroos Getty Images

Toni Kroos (Real Madrid)

Der Mann, der in der nächsten Woche womöglich als Champions-League-Sieger zur DFB-Elf stoßen wird, war auch in der vergangenen Saison ein Fixpunkt im Mittelfeld der Madrilenen. Außer Cristiano Ronaldo kam kein Feldspieler häufiger zum Einsatz als Kroos, der natürlich auch bei der DFB-Elf für das Turnier in Frankreich als Organisator eingeplant ist.

Bastian Schweinsteiger dpa

Bastian Schweinsteiger (Manchester United)

Bei manchen englischen Fußballfans löste es Fassungslosigkeit aus, dass Schweinsteiger zum EM-Kader gehört. Den großen Teil seiner ersten Saison bei Manchester United verpasste er schließlich verletzt, nur 18 Mal kam er in der Premier League zum Einsatz. Löw betonte regelmäßig, dass er an die EM-Teilnahme Schweinsteigers glaubt. Und der Kapitän sagte dieser Tage, dass er „voll im Plan“ liege. Natürlich gibt es trotzdem Zweifel daran, dass der WM-Finalheld bis zum ersten Gruppenspiel gegen die Ukraine am 12. Juni einen startelf-tauglichen Fitnesszustand erreicht. Aber Schweinsteiger ist ohnehin eher für die entscheidenden Spiele im weiteren Turnierverlauf eingeplant.

Mesut Özil imago/BPI

Mesut Özil (FC Arsenal)

Nutzte die freie Zeit nach Saisonende, um ein nahe der Grenze zu Syrien liegendes Flüchtlingslager in Jordanien zu besuchen sowie Mekka, den zentralen Wallfahrtsort für Muslime, zu besuchen. Wurde zwischendurch von Arsenal-Fans mit überwältigendem Vorsprung vor Alexis Sanchez zum „Spieler der Saison“ gewählt, was viel darüber aussagt, welchen Anteil er an Platz zwei seines Teams in der Premier-League-Abschlusstabelle hatte. War mit 19 Vorlagen die Nummer eins der Premier League – verpasste den Rekord des Franzosen Thierry Henry nur um einen Assist.

Marco Reus Bongarts/Getty Images

Marco Reus (Borussia Dortmund)

Spielte eine herausragende Hinrunde, traf vor der Winterpause acht Mal, bereitete zehn Tore vor, überzeugte in jeder Hinsicht. In der Rückrunde nicht mehr so wirkungsvoll – hatte dann mehr durchschnittliche Auftritte. Im Pokalfinale wieder einmal in einem bedeutungsreichen Spiel unter dem Radar. Keine schöne Tendenz vor der EM. Kann an guten Tagen natürlich trotzdem – wie sagt man? – den Unterschied machen.

Julian Draxler REUTERS

Julian Draxler (VfL Wolfsburg)

Versprach sich von seinem Abschied aus Schalke, bei den Niedersachsen den nächsten Schritt zu machen. Wartet darauf allerdings. Als alles nach persönlicher Stagnation und einem enttäuschen Jahr für die Wolfsburger aussah, zeigte er im Frühjahr seine besten Leistungen. Ein Muskelbündelriss unterbrach den Aufschwung allerdings – erst am letzten Spieltag gab Draxler sein Comeback.

Andre Schürrle dpa

André Schürrle (VfL Wolfsburg)

Kommt immerhin auf neun Saisontore, die ihm allesamt nach der Winterpause gelangen. Das ist beeindruckend – Schürrle Erzielte davon allerdings drei gegen Hannover und zwei gegen Stuttgart. Darüber hinaus mit wechselhaften Leistungen. Aber beim Bundestrainer eben nach wie vor hoch im Kurs.

Mario Götze imago/Horstmüller

Mario Götze (FC Bayern München)

Meister und Pokalsieger mit den Bayern, doch sein Anteil an diesen Titeln ist überschaubar. In wichtigen Spielen setzte Pep Guardiola ihn kaum ein. Am Ende stehen – natürlich auch, aber natürlich auch nicht nur verletzungsbedingt – nur 14 Bundesliga-Einsätze und drei Tore. Wenn er spielte, war er meistens gar nicht so übel. Ist halt auch immer noch hochbegabt. Von den Bundesliga-Profis zum „Absteiger der Saison“ gewählt und vor unklarer Zukunft, weil die Bayern ihn nicht mehr haben wollen, so scheint es. Kommt ja recht passend, dass er sich über das Turnier für andere Vereine empfehlen kann.

Karim Bellarabi AFP

Karim Bellarabi (Bayer 04 Leverkusen)

Teilte sich die Saison in eine schwächere (Hinrunde) und eine starke (Rückrunde) Hälfte ein. Mit seiner Dynamik während der Leverkusener Siegesserie am Saisonende beeindruckend. In seinen vergangenen neun Bundesliga-Einsätzen traf er viermal und legte acht Treffer auf. Sagenhaftes Finish vor der EM.

Julian Weigl AFP

Julian Weigl (Borussia Dortmund)

Ist das Pendant zu Götze – wurde von 20 Prozent der 235 befragten Bundesligakollegen in der Umfrage des kicker zum „Aufsteiger der Saison“ gewählt. Ein nachvollziehbares Ergebnis – schon mit seinen 20 Jahren beeindruckte er in seiner ersten Erstliga-Saison durch Ruhe, Übersicht, Präzision. Für Dortmund kamen in der Bundesliga nur Torwart Roman Bürki, Henrich Mchitarjan und Pierre-Emerick Aubameyang häufiger zum Einsatz. Zeigte mit seinem starken Auftritt im Pokalfinale, dass er auch derartigen Situationen gewachsen ist. Beeindruckend.

Joshua Kimmich imago/DeFodi

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

War in der vergangenen Saison des Guardiolas liebstes Kind. Kam im Alter von 20 Jahren zum FC Bayern und war auf eine so spezielle Art unbekümmert, dass es nicht hochmütig wirkte, sondern nur cool. Hat beeindruckende Qualitäten in der Ballführung, in der Antizipation und im Passspiel. Wurde von Guardiola zum Innenverteidiger umgeschult. Zahlte Lehrgeld gegen Juventus Turin – allerdings ohne Folgen für den Verein. Durfte auch im Pokalfinale in dieser Rolle ran. „Nicht viele hätten die Eier gehabt, mich als Innenverteidiger zu bringen“, sagte er hinterher über die Entscheidung seines Trainers. Stimmt, aber auch den Job im Endspiel erledigte er bravourös. Also gilt nach einem aufregenden ersten Bundesliga Jahr sowohl für Guardiola als auch für Kimmich: Alles richtig gemacht.

Julian Brandt imago/Team 2

Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen)

In der Vorrunde warteten alle in Leverkusen auf die fußballerische Explosion des Super-Talentes. Sie blieb aus, und alle waren enttäuscht. Dann kam die Explosion in der Rückrunde mit sieben Treffern und fünf Vorlagen. Jetzt sind alle glücklich. Und Brandt steht vor seinem Debüt im DFB-Team. Folgerichtig.

Der Angriff

Mario Gomez dpa

Mario Gomez (Besiktas Istanbul)

Entspricht nach wie vor nicht dem vom Bundestrainer präferierten Bild eines Stürmers. Aber es war schwierig, Gomez nicht zu nominieren nach einer Saison, in der er seinen Torinstinkt wiederentdeckte. Schoss Besiktas mit 26 Treffern zur Meisterschaft, wurde Torschützenkönig der Süper Lig. Chapeau.

Thomas Müller dpa

Thomas Müller (FC Bayern München)

Mit 20 Treffern in 31 Spielen der drittbeste Torschütze der zurückliegenden Bundesliga-Spielzeit, darüber hinaus mit acht Toren in der Champions League, vier im DFB-Pokal – und etlichen Vorlagen. Nicht nur deshalb gehörte er mal wieder zu den besten Spielern der Saison.

Lukas Podolski dpa

Lukas Podolski (Galatasaray Istanbul)

Konnte nicht verhindern, das Galatasaray die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz der Süper Lig beendete, was für den stolzen Klub ein enttäuschendes Ergebnis bedeutet. Mit 13 Saisontoren war Podolski immerhin sechstbester Torschütze der Liga. Am letzten Spieltag traf er beim 6:0-Sieg gegen Kayserispor und bereitete drei Tore vor. Das liest sich nicht schlecht und ließ eine gewisse Formstärke erkennen, die Podolski bestätigte, als er Galatasaray am Donnerstagabend zum 1:0-Sieg im Pokalfinale gegen Fenerbahce köpfte. Reist im Aufwind nach Ascona.

Leroy Sane Bongarts/Getty Images

Leroy Sané (FC Schalke 04)

Der Mann, den offensichtlich so gut wieder jeder europäische Spitzenklub verpflichten möchte, hatte mit 14 Torbeteiligungen in 33 Einsätzen einen bemerkenswerten Anteil daran, dass die Saison der Schalker nicht in einem Desaster endete. Folgerichtig darf er sich im vorläufigen Aufgebot beweisen – und seine Chancen, es zum Turnier zu schaffen, stehen gar nicht mal schlecht.