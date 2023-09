Bonn -Nach Bränden bei zwei Elektro-Lieferwagen vom Typ Streetscooter hat die Post zeitweise rund 460 der selbstproduzierten Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Auslöser der Brände seien offenbar fehlerhafte Verschweißungen im Bereich der Batterien gewesen, sagte ein Postsprecher am Mittwoch in Bonn. Zuvor hatte das ARD-Magazin „Plusminus“ über die Zwischenfälle berichtet.

Laut Post waren im November vergangenen Jahres zwei der insgesamt rund 9000 Streetscooter der Post-Flotte in Singen in Baden-Württemberg und Teuchern in Sachsen-Anhalt in Brand geraten. Personen kamen nicht zu Schaden, doch wurden Sendungen zerstört. Die Post habe daraufhin rund 460 Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, bei denen der Verdacht bestand, sie könnten ähnliche Produktionsfehler aufweisen, sagte ein Sprecher. Doch hätten die Überprüfungen bisher keine weiteren Mängel ergeben und die ersten überprüften Fahrzeuge seien auch schon wieder auf den Straßen unterwegs. Achim Kampker, der Chef der Herstellerfirma Streetscooter GmbH, betonte: „Der Streetscooter ist und bleibt ein sicheres Elektrofahrzeug.“

Kampker hatte die Firma im Juni 2010 mit einem Kompagnon gegründet. Im Rahmen einer privatwirtschaftlichen Forschungsinitiative wurde das Ziel verfolgt, ein günstiges Elektrofahrzeug für den Transport zu entwickeln und zu bauen. Der Grund war, dass zu diesem Zeitpunkt kein Großserienhersteller bereit war, ein solches Fahrzeug zu einem wirtschaftlichen Preis auf den Markt zu bringen.

2014 wurden die ersten Fahrzeuge fertiggestellt. Im gleichen Jahr kaufte die Deutsche Post das Unternehmen, das damit zu einem 100-prozentigen Tochterunternehmen des Bonner Logistikkonzerns wurde.

Der erste und kleinste Streetscooter vom Modell Work wird heute nicht nur von der Post genutzt, sondern ist auch im Handel erhältlich. Neben dem Einsteiger-Modell gibt es unter anderem auch den größeren „Work XL“. Dieser basiert auf dem Ford Transit und wird in Köln zu einem Elektrofahrzeug umgerüstet. 2018 wurden 4200 Streetscooter in Deutschland zugelassen. (mit dpa)