Köln -Deutschlands Händler geben immer mehr Geld für Kameras und Sicherheitsetiketten aus. Dennoch haben Ladendiebe oft ein leichtes Spiel. Babynahrung, teure Kosmetik, Rasierklingen, Parfum: Organisierte Banden aus Osteuropa arbeiten häufig regelrecht Bestelllisten begehrter Produkte ab.



Die Hehlerware wird dann zügig weiterverkauft. Wertmäßig entfällt nach Schätzungen des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI ein Viertel aller Ladendiebstähle auf Banden und organisierte Kriminalität. Auf 4,1 Milliarden Euro summierten sich 2017 die sogenannten Inventurdifferenzen, sagte EHI-Experte Frank Horst beim „EHI Inventur- und Sicherheitskongress“ in Köln.



Dazu gehören neben Schäden durch Diebstahl auch Fehlbuchungen. Im Vorjahr waren es 100 Millionen Euro weniger.



„Die Täter gehen oft in Gruppen mit gezielter Aufgabenverteilung vor“, sagte Horst. Viele Händler machten es den Dieben leicht: Die Ladenöffnungszeiten seien ausgeweitet worden, gleichzeitig wurde in den vergangenen Jahren das Verkaufspersonal reduziert.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ausgänge ohne Drehkreuze machen es Dieben leicht

Die Verkäufer hätten zudem mehr Aufgaben als früher. Offene Ein- und Ausgänge ohne Drehkreuze täten ein Übriges. Der Verzicht auf die Abgabe kostenloser Plastiktüten an der Kasse sei zwar für die Umwelt gut, „er erschwert es aber Ladendetektiven auch zu erkennen, was bezahlt ist und was nicht“, sagt Horst.



Zu den Hotspots in Nordrhein-Westfalen gehört nach Angaben des Handelsverbands neben Dortmund auch Aachen mit besonders vielen einfachen Ladendiebstählen. Betroffen seien vor allem Baumärkte, Supermärkte, Drogerien und Warenhäuser.



Bei einfachen Diebstählen werden laut EHI-Studie im Schnitt Waren im Wert von 81 Euro entwendet. Bei schwerem Ladendiebstahl liege der Durchschnittswert bei etwa 400 Euro. Schwerer Ladendiebstahl liegt vor, wenn Sicherungsetiketten entfernt oder Vitrinen aufgebrochen werden.



Auch Mitarbeiter stehlen

Nicht nur Kunden stehlen – sie machen aber mit einer Schadenssumme von 2,28 Milliarden Euro den größten Teil der Inventurdifferenzen aus. Den zweiten Platz im Diebstahlranking nähmen Mitarbeiter mit rund 850 Millionen Euro ein.



Servicekräfte entwendeten Waren im Wert von 320 Millionen Euro. Verluste entstehen aber auch durch organisatorische Mängel wie Fehlbuchungen oder falsche Produktauszeichnungen: rund 660 Millionen Euro im Jahr.



Zahl der Diebstähle sank

Die Zahl der angezeigten einfachen Ladendiebstähle hat sich seit 1997 halbiert und sank 2017 erneut um 6,6 Prozent. Die Zahl der angezeigten schweren Diebstähle ist in den vergangenen 20 Jahren zwar kräftig gestiegen, sank aber im Jahresvergleich ebenfalls um 6,57 Prozent.



Grund für Entwarnung gebe es nicht: Nur bei einem Bruchteil der Diebstähle komme es zur Anzeige – die Dunkelziffer wird auf 98 Prozent geschätzt. Oft würden die Diebe nicht erwischt. Viele Händler verzichteten auch auf eine Anzeige, weil sie resigniert hätten.



Handelsverband-Jurist Peter Schröder kritisiert, dass Strafverfahren häufig eingestellt würden. Cord Wöhlke, Chef der Hamburger Drogeriekette Budnikowsky, forderte jüngst, Sonderkommissionen für den organisierten Ladendiebstahl einzurichten. Die gibt es auch in Köln nicht.