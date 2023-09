Bonn -Geschäftskundenanschlüssen der Telekom hat es am Donnerstag eine bundesweite Störung gegeben. Beeinträchtigungen gebe es beim Internetzugang und der Telefonie, teilte die Telekom über Twitter mit. Zu den Ursachen und der Zahl der Betroffenen gab es vom Unternehmen zunächst keine Angaben. Betroffen waren offenbar Anschlüsse mit fester IP-Adresse. Bei den Anschlüssen für Privatkunden vergibt die Telekom die IP-Adressen dynamisch.

Nach Angaben des Online-Magazins Netzwelt.de meldeten vor allem Nutzer in Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart und Köln Probleme. „Zwischendurch immer wieder Totalausfälle“, schrieb ein Nutzer auf der Seite „allestörungen.de“. Die Telekom arbeite gemeinsam mit Lieferanten intensiv an einer Lösung, versicherte das Unternehmen am frühen Nachmittag über Twitter. (dpa)