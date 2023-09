Berlin -Lange Zeit lief es gut für die deutschen Konsumenten: Die Arbeitslosigkeit sank, die Löhne stiegen. Gleichzeitig wurde das Leben kaum teurer. Seit mehr als zwei Jahren liegt die Inflationsrate unter einem Prozent.



Doch inzwischen hat der Trend gedreht, die Preise klettern wieder schneller. „Im Januar könnte die Teuerung erstmals seit vier Jahren wieder an der Zwei-Prozent-Marke kratzen“, prognostiziert Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe. „Der Winter wird also heiß – zumindest preistechnisch.“ Bislang gehen Ökonomen allerdings davon aus, dass die hohe Inflation nicht von Dauer ist.

Euro-Krise und Verfall des Ölpreises hatten in der Vergangenheit den Anstieg des Preisniveaus in der Euro-Zone gebremst. Die schwache Nachfrage ließ den Unternehmen wenig Raum für Preissteigerungen. Gleichzeitig sorgte das Überangebot an den Rohstoffmärkten für einen Absturz des Ölpreises. Das Fass der Marke Brent verbilligte sich zwischen Mitte 2014 und Anfang 2016 von 115 auf unter 30 Dollar.

Schwacher Euro, starker Dollar

Diese Zeit scheint nun allerdings vorbei zu sein. Die Löhne steigen wieder etwas stärker, die Arbeitslosigkeit geht langsam zurück. Das steigert die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und macht den privaten Konsum zur Konjunkturstütze.



Die Unternehmen verzeichnen wieder eine bessere Auslastung ihrer Produktionskapazitäten, was Preiserhöhungen möglich macht. Zudem hat sich Öl verteuert. Kostete das Fass Brent Ende Januar noch 28 Dollar, so muss inzwischen wieder fast das Doppelte hingelegt werden.

All dies lässt die Inflationsrate ansteigen. In die gleiche Richtung wirkt ein weiteres Moment: der starke US-Dollar. Der kommende Präsident Donald Trump hat milliardenschwere Investitionen in die Infrastruktur sowie deutliche Steuersenkungen angekündigt. Dies dürfte die ohnehin recht starke amerikanische Wirtschaft weiter antreiben.

Zudem steigen die Zinsen in den USA wieder. In der Euro-Zone dagegen erholt sich die Konjunktur nur langsam, die Zinsen sind am Boden. Beides schwächt den Euro und beschert dem Dollar einen Höhenflug. In der Folge verteuern sich amerikanische Waren für die Europäer, es kommt zu importierter Inflation.

Inflations-Höhenflug nicht von Dauer

Auf die Euro-Zone kommt daher ein „Inflationsschock“ zu, so Christoph Weil, Ökonom bei der Commerzbank. Bereits im Dezember dürfte die Teuerungsrate auf 1,1 Prozent springen. Dies wäre der höchste Stand seit Herbst 2015. Für Deutschland prognostiziert er einen Sprung von 0,8 auf 1,5 Prozent. Im Januar und Februar werde es noch weiter nach oben gehen. Kommt nun die große Teuerungswelle?

Eher nicht. Die Inflation setzt derzeit nur „zu einem kurzfristigen Höhenflug an“, so KfW-Ökonom Zeuner. Dieser Höhenflug ergibt sich vor allem aus dem gestiegenen Ölpreis, der im Dezember die Inflationsrate um 0,5 Prozentpunkte nach oben hievt. Der statistische Effekt ergibt sich aus der Tatsache, dass sich Öl bis Anfang 2015 verbilligt hatte und sich seitdem wieder verteuert.



Da die Inflationsrate durch den Vergleich des Preisniveaus mit dem vor einem Jahr errechnet wird, zieht der Ölpreis noch bis Anfang 2016 die Inflationsrate steil nach oben.

Inflationsgefahren für Deutschland sehr begrenzt

Dann aber dürfte sich die Lage wieder beruhigen. Denn kein Ökonom erwartet, dass sich Öl in den kommenden Monaten weiter verteuert und so die Preise treibt. Schließlich ist das Angebot am Weltenergiemarkt weiter reichlich, gleichzeitig wächst die Nachfrage nur leicht.



„Ab dem Frühjahr wird von den Energiepreisen wieder ein Abwärtsdruck auf die Inflationsrate ausgehen“, so Weil. „Denn dann fällt der Anstieg der Energiepreise im Sommer 2016 aus dem Vorjahresvergleich heraus.“

Auch jenseits des Öls sehen die Ökonomen für das nächste Jahr keine Gefahren. Für einen allgemeinen Anstieg der Preise bräuchte es deutlich stärkere Lohnerhöhungen – und die sind derzeit nicht gegeben. Zuletzt hat sich der Lohnauftrieb wieder abgeschwächt.



Angesichts der noch immer hohen Arbeitslosigkeit in Europa dürfte sich daran zunächst wenig ändern. „Generell schätzen wir die Inflationsgefahren für Deutschland und die Euro-Zone als sehr begrenzt ein“, so Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ-Bank.

Zeiten von niedriger Teuerung sind vorbei

Rasante Preissteigerungen sind also nicht zu erwarten. Dennoch, die Zeiten extrem niedriger Teuerung sind vorerst vorbei. Für das Gesamtjahr 2017 liegen die Inflationsprognosen derzeit bei 1,1 bis 1,3 Prozent für die Euro-Zone und 1,4 bis 1,6 Prozent für Deutschland. Die Kerninflation, die die Teuerung ohne Energiepreise beschreibt, liegt laut Wirtschaftsforschungsinstitut RWI derzeit bei etwas über einem Prozent und werde sich wohl nur leicht erhöhen.



Die Verbraucher kostet dies dennoch Kaufkraft. Zwar können die privaten Haushalte auch im kommenden Jahr mit Einkommenssteigerungen rechnen, so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. „Aufgrund der höheren Inflation fällt der Zuwachs beim privaten Konsum jedoch geringer aus.“

