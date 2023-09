Ulm -Challenges, bei denen Teilnehmer eine bestimmte Aufgabe erfüllen müssen und dann andere potenzielle Teilnehmer nominieren, kursieren im Netz immer wieder. Bei der „Grill-Pool-Challenge“, die bei deutschen Betrieben beliebt ist, sind nun im baden-württembergischen Tannheim vier Menschen verletzt worden.

Männer aus Kipplaster gespült

Mitarbeiter eines Unternehmens hatten einen Lkw-Kipper mit warmem Wasser gefüllt, wie die Polizei berichtet. Während mehrere Menschen den so umfunktionierten Lkw als Swimmingpool nutzten, setzte der Fahrer den Kipplaster zurück, um in eine Halle zu fahren. Durch die Anfahrbewegung geriet das Wasser dermaßen stark in Bewegung, dass vier Männer im Alter zwischen 31 und 67 Jahren über die Ladebordwand gespült wurden und aus etwa 2,50 Metern Höhe auf den Boden fielen.



Alle vier Männer wurden bei dem Unfall teilweise schwer verletzt und mussten in umliegende Kliniken eingeliefert werden.



Bei der „Grill-Pool-Challenge“ errichten Unternehmen einen Pool und feiern mitten im Winter eine Grillparty. Die Challenge kursiert derzeit vor allem unter Unternehmen in Süddeutschland und Österreich. Sie soll Gelder für einen gemeinnützigen Zweck generieren, wie einst die „Ice Bucket Challenge“. (red)