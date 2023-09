Rio de Janeiro -Die deutsche Mannschaft hat nach Meinung ihres Chefs de Mission Karl Quade einen gelungenen Einstand in die Paralympics in Rio de Janeiro gefeiert. Die Goldmedaille von Leichtathlet Niko Kappel im Kugelstoßen und die beiden Silbermedaillen im Judo durch die Zwillinge Carmen und Ramona Brussig seien eine gute Bilanz.

„Der Auftakt war besser als bei Olympia. Für die ganze Mannschaft ist das eine Mordsmotivation“, sagte Quade nach Abschluss des ersten Wettkampftages am Donnerstag (Ortszeit) im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Auch der Transport, der Service und das gesamte Umfeld hätten ihren ersten Härtetest bestanden. „Das Wichtigste ist für uns die Unterkunft, die ist in Ordnung. Das Essen ist in Ordnung, der Transport funktioniert, die Sportstätten sind in Ordnung. Diese vier Dinge sind gut“, sagte Quade und fügte an: „Alles andere ist nice to have.“ (dpa)