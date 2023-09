Berlin -Kürzlich, beim Risotto-Kochen, habe ich Heinrich Böll gelauscht – einem Hörbuch, das so lang währt wie die Zubereitung dieses italienischen Reisgerichts. Böll, an dessen Todestag ich mich erinnere wie an wenige, liest seine Erzählung „Als der Krieg ausbrach“. Darin ist der Ich-Erzähler auf der Suche nach einem „Mädchen“. Es geht ihm dabei offensichtlich nicht um Sex, sondern das wesenhaft Andere, das Nicht-Männliche. Später ist die Rede zu hören, die Böll zur Verleihung der Kölner Ehrenbürgerwürde an ihn gehalten hat. Darin spricht er über den Rhein, diese „schmutzige Majestät“, die Kraft, die von Literatur ausgehen kann, und dass Erzähler für die Obrigkeit im Zweifel gefährlicher seien als Essayisten. Das Hörbuch, jahrzehntealt, ist erschütternd – nicht zuletzt weil es so heutig ist.

Das Erschütternde hat mit Bölls sanfter melancholischer Stimme zu tun, die so anders ist als der Lautsprecher-Machismo, den man heute in der öffentlichen Debatte findet. Der Schriftsteller ist entschieden. Und doch ist er derart zurück genommen, dass auch Zweifel Platz finden. Das Katholische an ihm schimmert deutlich durch, eben weil er sich vom offiziös Katholischen absetzt.



Böll würde heute als Gutmensch abgestempelt

Ohrenfällig wird, dass Böll ein linker Intellektueller war, wie es ihn kaum mehr gibt. Seinerzeit waren ja alle Schriftsteller irgendwie links. Und es gehörte zum guten Ton, „sich einzumischen“, wie es hieß. Rückblickend war das nicht selten zu viel wie in der Masse beliebig.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und der Günter Grass – ganz unter uns – war ein ziemlicher Besserwisser. Heute wandern die Intellektuellen einer nach dem anderen ins rechte Lager ab, darunter Weggefährten des Toten. Der vor nun 100 Jahren Geborene würde mehr denn je als so genannter Gutmensch abgestempelt und hätte Mühe, sich auf dem Markt der Meinungen zu behaupten. Bei Frank Plasberg möchte man sich Böll ohnehin lieber nicht vorstellen. Wiedergängerinnen der Katharina Blum verlieren ihre Ehre immer noch.



Beeindruckend war das Mit- und Zuhören vor allem, weil Böll aus einer Zeit kam, in die wir jetzt wieder hinein schlittern – aus einer Zeit des Nationalismus, die allzu leicht in Krieg ausartet. Dieser Viktor Orbán wäre ihm ein Graus gewesen, von Donald Trump ganz zu schweigen. Die jungen rechtskonservativen Polit-Karrieristen der Gegenwart hätte er vermutlich befremdlich gefunden. Sie kennen den Nationalsozialismus bloß aus den Geschichtsbüchern. Das ist ein Teil des Problems. Der rauchende Rheinländer mit Hundeblick hätte sich erhoben. Leider ist er nicht mehr da.