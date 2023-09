Dortmund -Das hochmoderne Deutsche Fußballmuseum in Dortmund hatte im ersten Jahr seines Bestehens mehr als 200.000 Besucher und ist dank der interessanten Aufbereitung seiner 1600 Exponate für gleich drei wichtige Preise nominiert

Schritt eins nach dem Eintritt in den dunklen Raum ist gleich ein Erlebnis. Regen ist zu hören, dann die deutsche Nationalhymne in einer Violinen-Fassung von Joseph Haydn.

Und zu sehen sind mannsgroß die elf deutschen Wunderspieler von Bern, ganz links Fritz Walter, der Kapitän, ganz rechts Max Morlock, Torschütze im Finale von 1954. Sie stehen vor einer Glaswand, hinter der viele Informationen über sie ausgestellt sind – Trikots, Wimpel, Urkunden. Und in Schwarz-weiß laufen die Bilder von damals über Bildschirme, die Tore im strömenden Niederschlag des 4. Juli, kommentiert von Herbert Zimmermann mit seinem hellen Crescendo-Timbre.

Mit der Zeitmaschine in die 1950er Jahre

Und in der Mitte des Raumes, hell erleuchtet, der gelbe Spielball von Bern, den sich Bundestrainer Sepp Herberger nach der 3:2-Sensation gegen die Ungarn von allen seinen Weltmeistern unterschreiben ließ.

Der erste Eindruck: Treffer. Angekommen. Mit der Zeitmaschine mitten in den 1950er Jahren. Dank moderner Aufbereitung: Ton, Bild, Medien und darin integriert die Objekte – „Museum 2.0“, sagt Direktor Manuel Neukirchner vom Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zu seinem Konzept.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

3300 Quadratmeter Ausstellungsfläche, auf denen sich 1600 Exponate verteilen, informieren über den Klub- und Nationalelffußball. Das Museum bietet eine reichhaltige Sammlung aus 140 Jahren deutscher Fußballgeschichte, präsentiert wird sie modern, aufwendig, digital und analog – kurzum: sehenswert. „Wir haben hier nicht nur Fußballschuhe hinter Glas, die wir in Isolationshaft stellen“, sagt Neukirchner (50). Vielmehr „vernetzen wir Formate mit Kulissenbau, mit Sound im Raum, mit Lichtinstallationen, mit viel Medieneinsatz, mit vielen Interaktionen.“

Neukirchner bringt das auf eine Formel, die er als Sprecher der Geschäftsführer wohl genau so formulieren muss: „Das alles ergibt ein Format, das es so vielleicht noch nicht gegeben hat.“

In der Champions League der Museen angekommen

Das klingt sehr werbisch, sehr von sich überzeugt, sehr einseitig. Doch es kann schon sein, dass Experten, die das offizielle nationale Fußballmuseum des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und sein Konzept bewerten sollen, von alleine auf eine solche Eloge kommen würden. Denn das Museum und seine Präsentationen erzielen eine Wirkung – und zwar nicht nur bei den bisweilen emotional sehr berührten und staunenden Besuchern aller Altersklassen, sondern auch bei den Juroren von drei wertvollen Museumspreisen, für die das Dortmunder Haus nominiert ist. Darunter ist mit dem „Museum of the year Award“ (Emya), der älteste und renommierteste Wettbewerb dieser Art.

Gewonnen haben ihn bisher unter anderem das Guggenheim-Museum in Bilbao, das Rijksmuseum in Amsterdam und im vergangenen Jahr das Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau. Hochkaräter der europäischen Museumslandschaft also. Der Emya wird entweder an ein neu eröffnetes Museum vergeben oder an eines mit komplett modernisierter Ausstellung.

Das deutsche Fußballmuseum in Dortmund

Wie war das noch mal im Finale von 1990 in Rom? Besucher des Fußballmuseums vor der Kulisse des römischen Olympiastadions. Deutsches Fußballmuseum

Der Finalball von 1954, im Hintergrund die deutschen Spieler. Ganz rechts ist der Kölner Hans Schäfer zu sehen. Deutsches Fußballmuseum

Animationen und Installationen der Weltmeisterschaften von 2006 bis 2014. Deutsches Fußballmuseum

Museumsdirektor Neukirchner (r.) mit Bundestrainer Löw Deutsches Fußballmuseum

Die Nominierung ist ein Ritterschlag für das Fussballmuseum

Einmal erst, 1995, wurde mit dem Olympischen Museum in Lausanne ein nur auf Sport setzendes Haus ausgezeichnet. Ein Fußballmuseum war noch nie unter den Titelträgern. „Für uns ist das der Ritterschlag. Wir sind in der Champions League der Museen angekommen“, sagt Neukirchner. „Superglücklich“ sei das Dortmunder Personal darüber – „und wir fühlen uns in unserem Konzept gestärkt“. Der Emya wird Anfang Mai in Zagreb verliehen. Es gibt 46 Nominierte aus 24 Ländern – darunter ist auch das Europäische Hansemuseum in Lübeck.

Und im April kamen noch zwei weitere Nominierungen hinzu: der Micheletti- und der Dasa-Award. Der erste zeichnet „hervorragende museale Darstellung europäischer Geschichte im 20. Jahrhundert“ aus, der Dasa-Preis „prämiert innovative Ansätze musealer Bildung und Vermittlung“. Verliehen werden sie am 1. Oktober in Skopje (Mazedonien). Neukirchner betont, dass er eben nicht überrascht darüber ist, dass ein Fußballmuseum mit diesen Preisaussichten bedacht wird: „Der Fußball ist Alltagskultur. Er gehört zum Leben der Menschen inzwischen dazu. Der Fußball spiegelt auch Zeitgeschichte – und das zeigen wir.“

Vermittelt wird in Dortmund über den Fußball tatsächlich ein Teil der deutsch-deutschen Geschichte – etwa die Republikflucht und ihre Folgen. Aber auch Emanzipationsgeschichte gehört dazu – gezeigt am Beispiel des Frauenfußballs in Deutschland, „der war verboten bis in die 1970er Jahre“, sagt Neukirchner. Und es geht noch weiter zurück: Fußball im Nationalsozialismus, der Leidensweg des jüdischen Fußballers Julius Hirsch, das Wunder von Bern und seine Bedeutung für die bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte – „diese historischen Themen lassen sich mit dem Fußball wunderbar spiegeln“.

Die WM-Titeljahre: detailverliebt, modern und spielerisch präsentiert

Die Dortmunder Kuratoren haben überdies nicht nur die WM 1954 anspruchsvoll zu bieten, 1974, 1990, 2014 – die drei weiteren WM-Titeljahre werden ebenso detailverliebt, modern und spielerisch präsentiert. Für den deutschen WM-Weg 1990 lassen sich etwa per Knopfdruck Filme mit den Jubelbildern von einst über der Kulisse des römischen Olympiastadions, dem Ort des Finales, starten. Dabei wird auch plötzlich der Original-Elfmeterpunkt freigelegt und beleuchtet, von dem aus Andreas Brehme das Siegtor im Finale gegen Argentinien schoss.

Die WM-Jahre 2006 bis 2014 lassen sich auf einem riesigen Fußball und auf Leinwände im 360-Grad-Modus projiziert studieren – inklusive Mario Götzes „Mach ihn“-Moment und dem weisen Originalton des aktuellen Bundestrainers Joachim Löw: „Das letzte Unberechenbare ist der Ball.“

Das Museum wurde im Oktober 2015 eröffnet, im ersten Jahr zählte es mehr als 200.000 Besucher – genug, um laut Neukirchner kostendeckend arbeiten zu können. Doch der Start war eine Pleite. Die Eröffnungsgala fand an jenem Tag statt, an dem dubiose Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit der WM-Vergabe 2006 beim DFB publik wurden, die letztlich den damaligen Präsidenten Wolfgang Niersbach den Posten kosteten. Franz Beckenbauer, Günter Netzer und Uwe Seeler sagten ihre Teilnahme genauso kurzfristig ab wie der als Moderator eingeplante Johannes B. Kerner. „So ein Start – das war für uns der Super-GAU“, sagt Neukirchner.

Letztlich aber, das kann der Direktor im zweiten Jahr des Bestehens feststellen, hatte all das regional keine Nachwirkungen: „Wir sind eines der meistbesuchten Museen im Rhein-Ruhr-Gebiet.“ Überregional jedoch könne man noch zulegen. „Wir sind gerade dabei, das aufzuarbeiten.“ Der eine oder andere Preis könnte da gewiss hilfreich sein.

Von der Idee bis zur Umsetzung - Dortmund setzte sich gegen 13 Kandidaten durch

Die Idee, ein Deutsches Fußballmuseum einzurichten, entstand nach der Heim-WM im Jahre 2006. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entschloss sich damals dazu, aus den Gewinnen des Turniers eine nationale Fußball-Ausstellung zu finanzieren.

Das Projekt kostete insgesamt 36 Millionen Euro, 17,5 Millionen Euro flossen damals aus dem Überschuss der WM, zudem halfen die Stadt Dortmund und das Land NRW, das Projekt zu stemmen. Ursprünglich hatte es 14 Standort-Interessenten gegeben – darunter Köln –, am Ende setzte sich aber Dortmund gegen Gelsenkirchen durch. Die Bauarbeiten für das Museum begannen im September 2012. Eröffnet wurde es am 23. Oktober 2015.

Im Zentrum der Nationalmannschaftsgeschichte im zweiten Obergeschoss – der ersten Halbzeit – stehen visuelle Darstellungen, vor allem über die erfolgreiche deutsche Turnier-Geschichte. Der Weg nach unten führt in die sogenannte Schatzkammer des deutschen Fußballs. Zu sehen sind vier WM- und drei EM-Pokale. Die zweite Hälfte ist dem Vereinsfußball gewidmet. Und auf dem Weg nach draußen taucht auch noch der Bus der Nationalelf auf – Einstieg möglich.

Zurzeit ist im Dortmunder Haus bis zum 5. November anlässlich des 120. Geburts- und 40. Todestages des einstigen Bundestrainers Sepp Herberger die vorzügliche Sonderausstellung „Herbergers Welt der Bücher“ zu sehen, die sich – so der Untertitel – mit den „unbekannten Seiten der Trainer-Legende“ beschäftigt.