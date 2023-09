Köln -Eine Schweigeminute vor einem Fußballspiel im Andenken an eine verstorbene Persönlichkeit ist nicht selten ein Akt von großer Instabilität, weil die viele Menschen im Stadion oft nicht wissen, an wen sich die Ehrerbietung richtet und warum das gerade jetzt stattfindet. Und man raunt und ist ungeduldig und will schnell Fußball sehen. Am Dienstagabend war das anders in Köln-Müngersdorf. Für den vergangene Woche im Alter von 90 Jahren verstorbenen Hans Schäfer hielten sie fast alle inne. Und so wurde aus der „Schweigeminute“ tatsächlich fast eine Schweigeminute, denn alle wussten, was sie dem Weltmeister von 1954 aus Köln schuldig waren.