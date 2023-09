Bundestrainer Joachim Löw hat nach dem EM-Aus von Weltmeister Deutschland mit der Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Nicola Rizzoli gehadert, dem Italiener aber nicht die Schuld für die 0:2 (0:1)-Niederlage im Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich gegeben.

„Wir müssen die Entscheidung hinnehmen. Die Regel ist wahnsinnig schwierig zu interpretieren. Es ist eine unglückliche Situation, Bastian geht mit dem Kopf in den Zweikampf und bekommt den Ball unglücklich an die Hand“, sagte er zu dem Handspiel von Kapitän Bastian Schweinsteiger kurz vor der Pause, das zum Strafstoß führte.

Antoine Griezmann, der auch in der 72. Minute zum Endstand traf, nutzte diese Möglichkeit zum 1:0 (45.+2). Löw war trotz des Ausscheidens mit seiner Mannschaft zufrieden. „Ich kann keinem einen Vorwurf machen.“

Ein wütender Mario Gomez diskutiert mit Schiedsrichter Nicola Rizzoli dpa

Der "Express" berichtet, dass sich in der Halbzeitpause chaotische Szenen im Kabineneingang abgespielt haben sollen. Kurz nach dem Elfmeter sollen unter anderem Mario Gomez wütend mit Rizzoli diskutiert haben. Joachim Löw musste seinen verletzten Stürmer beruhigen.

Kritik an Rizzoli

Die Kritik am Schiedsrichter war nach dem Spiel vor allem in den sozialen Netzwerken groß. Abgesehen von unangebrachten, teils rassistischen, Kommentaren wurde auch rein sachlich die Frage gestellt: Sollte ein Italiener das Halbfinale jenes Teams leiten, das Italien zuvor aus dem Turnier geworfen hat?

Urs Meier, Ex-Schiedsrichter und TV-Experte für das ZDF, wurde vor Anpfiff der Partie am Donnerstagabend genau zu diesem Thema von Moderator Oliver Welke befragt. "Das ist überhaupt kein Problem", so Meier. "Rizzoli ist ein herausragender Schiedsrichter. Und die sind immer neutral. Er wird sich sogar gefreut haben, dass Italien ausgeschieden ist: Jetzt hat er noch einen Einsatz."

Viele Fans sehen das anders und werfen der Uefa vor, die falsche Wahl getroffen zu haben. "Natürlich hätte man Rizzoli auch das erste Halbfinale (zwischen Wales und Portugal) pfeifen lassen können, aber jetzt ist es nun mal so", ergänzte Meier.

Hat Rizzoli wirklich falsche Entscheidungen getroffen?

Die Frage, die letztlich bleibt, ist folgende: Hat Nicola Rizzoli, der ein international höchst erfahrener Schiedsrichter ist und beispielsweise das WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien leiten durfte, eine schlechte Leistung gezeigt?

Auf der nächsten Seite betrachten wir die strittigen Szenen einzeln.

Die strittigen Szenen

Diskussionen auch auf dem Feld: Joshua Kimmich (l.) und Thomas Müller (m.) bei Schiedsrichter Nicola Rizzoli AP

Foul von Giroud vor Griezmann-Chance

Als es in der 7. Minute den ersten großen Aufreger durch einen Torschuss von Antoine Griezmann gab, hätte es im Nachhinein durchaus Gesprächsbedarf gegeben. Schließlich hatte Olivier Giroud Benedikt Höwedes vor dem Schuss weggedrängt und nach unten gedrückt - irregulär. Von Schiedsrichter Nicola Rizzoli wurde das nicht geahndet, weil Manuel Neuer aber Griezmanns Schuss parieren konnte, fiel das nicht weiter auf.

Zweikampf zwischen Kroos und Umtiti

In der 21. Minute schickt Thomas Müller Toni Kroos, der sich in den Strafraum tankt und dort zum Abschluss kommt. Allerdings war der Mittelfeldspieler da schon etwas wacklig auf den Beinen, weil er in der Szene mit den Franzosen Paul Pogba und Samuel Umtiti aneinander geriet. Nachdem Kroos Sissoko aussteigen lässt, zieht er in den Strafraum. Pogba (von links) und Umtiti (von rechts) kreuzen den Laufweg von Kroos und scheinen ihn dabei - vermeintlich - anzurempeln. Die Szene lässt sich nicht hundertprozentig auflösen, aber auch bei Betrachtung mehrerer Kamera-Perspektiven lässt sich kein Foul erkennen. Dass Schiedsrichter Nicola Rozzoli weiterspielen ließ, war also die richtige Entscheidung. Trotz Protesten von Kroos und Müller.

Elfmeterpfiff gegen Schweinsteiger

Die am häufigsten diskutierte Szene des Abends war - verständlicherweise - jene, die zum Handelfmeter für die Franzosen führte. Bei einem Eckball der Franzosen von der linken Seite wird der Ball relativ kurz in die Mitte geschlagen. Patrice Evra geht mit dem Kopf zum Ball, aber Bastian Schweinsteiger wehrt ihn mit seinem ausgestreckten Arm ab. Elfmeter! In diesem Fall ist das nicht einmal Auslegungssache oder eine angeblich schwierig zu interpretierende Handregel. Es ist ein Elfmeter, weil die Hand von Schweinsteiger an dieser Stelle nichts zu suchen hat. Unabhängig davon, ob der Kopfball von Evra im Tor gelandet wäre. Rizzoli hat absolut richtig entschieden.

Keine Auffälligkeiten in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit blieb ohne große Auffälligkeiten. Strittige Szenen gab es keine mehr, eher kleine Nickligkeiten - die mal zum Vorteil für Deutschland und mal zum Vorteil für Frankreich führten. Das Wichtige: Rizzoli hat eine klare Linie beibehalten. Auch wenn der Italiener eher kleinlich gepfiffen hat und womöglich die ein oder andere Gelbe Karte auch hätte stecken lassen können: Insgesamt zeigte Rizzoli eine souveräne Leistung.