Köln -Mats Hummels ist gelbgesperrt. Sami Khedira muss wegen einer Adduktorenverletzung mindestens für das Halbfinale passen. Mario Gomez, der endlich wieder zu alter Stärke gefunden hatte, hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen - er fällt für den Rest des Turniers aus.

Bundestrainer Joachim Löw muss seine Startaufstellung gezwungenermaßen verändern. Wer startet also in der Innenverteidigung? Wie soll der Ausfall von Sami Khedira kompenisert werden? Und wer steht gegen die „Equipe Tricolore“ seinen Mann in vorderster Front? Stimmen Sie ab. (jr)

