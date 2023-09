Während des WM-Qualifikationsspiels zwischen Deutschland und Norwegen beschwerten sich viele Zuschauer über die sozialen Netzwerke - nicht etwa über die Leistung oder den Unterhaltungswert des Spiels, sondern über die schlechte Bildqualität der Übertragung. Das Bild war laut der Meinung vieler Zuschauer zu schlecht und rief einiges an Spott hervor.

Ob RTL für die schlechte Bildübertragung verantwortlich war, ist unklar. RTL verbuchte bei der Live-Übertragung des ersten WM-Qualifikationsspiels mit rund 8,7 Millionen Zuschauern eine durchschnittliche Quote.

Im norwegischen Fernsehen passierte ebenfalls ein peinlicher Fehler. In der Anzeige zur Auswechslung bei der deutschen Nationalmannschaft in der 73. Minute war der Name des gerade erst zurückgetretenen Kapitäns Bastian Schweinsteiger zu lesen. Mario Götze wurde allerdings für Julian Brandt ausgewechselt.

