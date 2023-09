Évian-les-Bains -Jérôme Boateng spricht über seine ständige Begleiterin, als sei sie gar nicht im Raum, dabei ist sie nicht nur extrem wichtig für sein Spiel, sondern im besten Sinne ein Teil von ihm. Immerhin weiß er Gutes zu berichten, „der Wade geht es ganz gut. Bis Samstag passt das“, richtete er am Donnerstag nach dem Training aus, als habe er den Muskel zur weiteren Behandlung einstweilen der Obhut der Mediziner überlassen.

Die Sorge war groß vor dem Spiel gegen die Slowakei, eine neurogene Verhärtung hatte den Anlass dazu gegeben. Doch Boateng (27) spielte und erzielte sogar sein erstes Tor für Deutschland. Das feierte er mit einem Jubellauf in Richtung der Therapeuten, und für einen Moment hielt das Publikum den Atem an, denn es schien, als wolle der 92 Kilo schwere Abwehrriese dem zwar nach wie vor bemerkenswert agilen, aber auch 73-jährigen Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in die Arme springen, was wohl in ganz anderen Verletzungen geendet wäre. Und zwar nicht auf Boatengs Seite.

Boatengs Lässigkeit ist nicht vorgeschoben

Alles gut also mit der Wade, doch schon droht eine neue Gefahr: Eine zweite Gelbe Karte bedrohte Boatengs Teilnahme am Halbfinale, so die deutsche Elf es denn erreichte. Doch das kümmert ihn nicht. „Ich werde hingehen wie immer“, sagt er.

Boatengs Lässigkeit ist keine vorgeschobene. Den freien Tag in dieser Woche verbrachte er unten am See mit der Familie. Seine Töchter spielten am Kieselstrand, er genoss mit seiner Lebensgefährtin und Freunden die Sonne in einem Café am Wasser. Er ist gut im Entspannen. Doch „jetzt ewig frei wollen wir auch nicht haben“, sagte er am Donnerstag. Es wird Zeit, mal wieder einen Gegner zu treffen. Zeit für das Viertelfinale am Samstag (21 Uhr, ARD) in Bordeaux gegen Italien.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hummels Sprung vom Zehn-Meter-Turm

Mats Hummels (27) ist noch kinderlos, ihn zog es am freien Tag mit den Kollegen ins Freibad, wo er eine ähnlich aufregende Premiere erlebte wie Boateng am Sonntag gegen die Slowaken: Seinen ersten Sprung vom Zehn-Meter-Turm. „Ich hatte Schiss ohne Ende, als ich da oben stand“, gestand Hummels hinterher, „ich glaube, ich wäre auch nicht gesprungen, wenn die Treppe nach unten nicht noch furchteinflößender gewesen wäre. Im Nachhinein war es schön.“

Jérôme Boateng kannte nach seinem ersten Länderspieltor kein Halten mehr. imago

Ein bisschen Risiko – auch gegen Italien wird die Dosis darüber entscheiden, ob es im Nachhinein schön gewesen ist: „Ich darf auf dem Platz nicht zu viel Risiko gehen. Ich bin Verteidiger, ich muss das abwägen.“

Deutschland verteidigt höher als Italien

Der Blick gilt beiden Defensivreihen: Noch kein Tor hat die deutsche Elf bei dieser EM kassiert, auch Italien verteidigt meisterhaft. Dennoch empfindet Hummels das DFB-Team nicht als Kopie des traditionell abwehrstarken Gegners. „Italien steht im etwas klischeehaften Sinn für das Catenaccio. Wir spielen anders, stehen viel höher. Trotzdem ist das zu null eine gute Sache, weil es eben zeigt, dass wir als Mannschaft einen guten Weg gefunden haben, mit dem wir auch das Turnier gewinnen können.“

Mats Hummels betonte zwar in dieser Woche einmal mehr, wie „gewissenhaft“ die deutsche Elf in ihrer Gesamtheit verteidige. Doch ist es wohl so, dass es auf der Welt derzeit kein stärkeres Verteidiger-Duo gibt als Boateng und Hummels. Für die Italiener spricht die Erfahrung und dass sie gemeinsam Tag für Tag miteinander bei Juventus arbeiten. Für die Deutschen gilt das erst nach der EM, wenn sich Mats Hummels dem FC Bayern anschließt.

Kein Italien-Trauma bei Hummels

Jérôme Boateng und Mats Hummels bilden das derzeit beste Verteidiger-Duo der Welt. imago

Hummels hatte beste Sicht auf das Debakel im Halbfinale 2012. Damals verteidigte Boateng noch die rechte Seite, Hummels und Holger Badstuber bildeten die Innenverteidigung. In den vergangenen vier Jahren ging es immer wieder darum, dass die Gegentore nicht nur in Löws missglückter Aufstellung ihren Ursprung hatten. Und tatsächlich gingen Balotellis Treffern schwere Versäumnisse voraus. Das 0:1 fiel über die rechte Abwehrseite, als erst Boateng und dann Hummels Cassanos Flanke nicht verhinderten und Holger Badstuber anschließend falsch gegen Balotelli stand. Das 0:2 fiel nach einer deutschen Ecke, als Hummels zu spät kam, um Montolivos langen Ball auf Balotelli zu unterbinden und Philipp Lahm einen Stellungsfehler beging, wie er ihn nur in EM-Finals zur Aufführung bringt.

Mats Hummels verfügt über eine hervorragende Spieleröffnung. imago

Ein Trauma ist nicht geblieben, sagt Hummels, warum auch? Seine Turnierbilanz gegen Italien sei schließlich ausgeglichen: Der Niederlage 2012 steht der Halbfinal-Sieg bei der U-21-EM 2009 in Schweden gegenüber. Damals schlug Deutschland Italien 1:0, Boateng und Benedikt Höwedes verteidigten das Zentrum, der zuvor lang verletzte Hummels kam in der Nachspielzeit. Es folgte ein 4:0-Finalsieg über England und der erste große Titel der späteren Weltmeister-Generation.

Das Brüllen der Nationalhymne zeigt nicht unbedingt den Willen

An der Klasse werde es nicht scheitern, und auch genügend Leidenschaft haben die Deutschen im Gepäck. „2012 hieß es, die Italiener hätten es mehr gewollt, weil sie ihre Nationalhymne lauter rausgeschrien haben. Aber damit symbolisiert man nicht seinen Willen. So etwas wird auf dem Platz gezeigt“, sagt Hummels. Dass Italiens Torhüter Gigi Buffon so inbrünstig die „Fratelli d’Italia“, die Brüder Italiens, dazu aufrufe, die Reihen zu schließen und zu kämpfen bis zum Tod, spiele auch für Jérôme Boateng keine Rolle. Er hat Wichtigeres im Kopf in den Momenten vor dem Spiel, und überhaupt: „Ich kann ja nicht um die Ecke gucken.“