Köln -Der Bremer Schokoladenhersteller Hachez Chocolade ruft laut der Seite lebensmittelwarnung.de den Artikel „Hachez Fondantsterne“ (Inhalt: 100 Gramm) zurück. In vereinzelten Produkten wurde ein Schimmelpilzbefall nachgewiesen, der möglicherweise eine Gesundheitsgefahr darstellen kann.

Verbraucherinnen und Verbraucher werden daher gebeten, das Produkt nicht mehr zu verzehren. Betroffen ist ausschließlich die Ware mit der Chargennummer 406499.



Um den entstandenen Schaden schnell und unkompliziert zu ersetzen, werden Verbraucher gebeten, ein Foto der Verpackung, auf der die Charge sichtbar ist, sowie Ihre Anschrift per E-Mail an info@hachez.de einzusenden.



Alternativ kann die Ware, geöffnet wie ungeöffnet, per Post an die Bremer Hachez Chocolade GmbH & Co. KG, Westerstraße 32, 28199 Bremen gesendet werden. Das Unternehmen ersetzt den Kaufpreis. (red)