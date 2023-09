Hamburg -Der 3:0-Erfolg gegen Tschechien war nie wirklich gefährdet. Die DFB-Spieler in der Einzelkritik:

Manuel neuer, Torwart:

Bongarts/Getty Images

Trug bei plus zehn Grad Stadioninnentemperatur als einziger deutscher Nationalspieler Handschuhe auf dem Rasen. Trägt lange Hosen erst ab minus zehn Grad. Hielt sich dann mangels gegnerischer Erwärmung mit kleinen Trippelschritten und ein paar Pässen wenigstens auf Sparflamme. Als es nach etwa einer Stunde zum ersten Mal ein bisschen brannte in seinem Strafraum, riss er einfach die Fäuste nach oben und kühlte alles wieder ab.

Joshua Kimmich, Rechtsverteidiger:

REUTERS

Trug die Achtzehn auf dem Rücken, was ja doppelt die Neun ist. Was zumindest ein wenig seine zuletzt so auffällige Torgefahr erklärte. War aber auch als Torvorbereiter gefährlich, wie er beim zweiten Tor durch Toni Kroos zeigte. Dribbelte mit rechts von außen nach passte mit links nach innen. Machte auch sonst wieder vieles richtig, was die Vergleiche mit einem gewissen Philipp Lahm eher nicht beenden wird.

Jerome Boateng, Innenverteidiger:

Bongarts/Getty Images

Trug wieder diesen kleinen Pferdezopf, den man maßstabsgetreu vielleicht eher Ponyzöpfchen nennen muss. Zeigte aber nicht nur im Aussehen seine internationale Lässigkeit. Ließ sich nach einem umjubelten Hakenschlag auch noch zu einem noch mehr umjubelten Hackentrick verleiten. Machte zu Beginn der zweiten Halbzeit kreisende Handbewegungen, was in der offiziellen Fußballzeichensprache eine Auswechselung sofortige bis baldige Auswechslung bedeutet. Spielte dann trotzdem weiter und ohne sichtliche Probleme zu Ende.

Mats Hummels, Innenverteidiger:

Bongarts/Getty Images

Trug wesentlich dazu bei, dass Neuer trotz seiner Warmhaltübungen ein wenig frösteln musste. Schlug viele lange und präzise Bälle auf den Flügel. Wagte es auch manchmal einen Angriff auf kurzem Wege und zu Fuß einzuleiten. Es blieb dann aber wegen Überfüllung im Spielzentrum eher bei Angriffsansätzen. Verlegte sich mit fortschreitender Spieldauer wieder auf seine Defensivaufgaben, die es aber nicht gab. Suchte sich dann wenigstens bei Eckbällen ein wenig Gesellschaft.

Jonas Hector, Linksverteidiger:

dpa

Trug nach vier Minuten den ersten Schmerz davon, als ihn ein paar Stollen unsanft am Oberschenkel streiften. Hatte dann im ganzen Spiel viel Zeit sich auszukurieren. Die meisten Angriffe liefen nämlich über die andere Seite an diesem Abend. Erst in der zweiten Halbzeit wurde er erstmals richtig in Position gebracht und flankte prompt und flach auf Thomas Müller, der das dritte Tor erzielte. Durfte sich dann für diese seine beste Aktion sofort Applaus abholen und den Platz verlassen.

Thomas Müller, rechtes Mittelfeld:

dpa

Trug nach der Europameisterschaft noch ein bisschen diesen seltsam torlosen Rucksack mit sich herum. Hat ihn aber spätestens gegen Norwegen abgelegt und war am Sonnabend der erste und der dritte Torschütze. Hat sich die EM-Abschlussanalyse des Bundesstrainers – viele Chancen, zu wenig Tore – wohl besonders aufmerksam angehört. Hätte aber auch noch öfter treffen können.

Toni Kroos, defensives Mittelfeld:

REUTERS

Trug als einziger deutscher Nationalspieler neben Neuer lange Trikotärmel. Ertrug den Hamburger Herbst ansonsten mit Fassung. Ein wenig fassungslos schaute er in die dreißigste bis vierzigste Zuschauerreihe, wo in etwa der erste Schussversuch des Tages gelandet wäre, gäbe es nicht und genau deswegen ein Netz zur allgemeinen Sicherheit hinter dem Tor. Beim zweiten Versuch traf er dann ins Tornetz, was zu Beginn der zweiten Halbzeit die Restspannung aus dem Spiel nahm. Durfte sich eine Viertelstunde vor Schluss ein wenig schonen für die tausend anderen Spiele, die er in dieser Saison noch bestreiten wird.

Sami Khedira, defensives Mittelfeld:

Bongarts/Getty Images

Trug viel zur Dynamik des Spiels bei, indem er sich immer sehr schnell vom Ball trennte. Spielte neben dem kreativen Ballmagneten Kroos eher den soliden Part vor der Abwehr. Gewann die Zweikämpfe, die er gewinnen musste. Verlor keine Bälle, die er nicht verlieren durfte.

Julian Draxler, linkes Mittelfeld:

Bongarts/Getty Images

Trug seinen zig Millionen Euro teuren Körper zunächst immer nur gemütlich über links spazieren. Warf dann plötzlich ein paar Scheine nach und hätte in der ersten Halbzeit fast zwei Tore erzielt. Einmal fehlten Zentimeter, einmal ein Loch im Bauch des tschechischen Torwarts. Hätte sich ruhig mal öfter mit Hector ein paar Doppelpässe Richtung Grundlinie zuspielen sollen.

Mesut Özil, offensives Mittelfeld:

dpa

Trug die Nase wie immer sehr weit oben, was manche ihm fälschlicherweise als Arroganz auslegen, was eigentlich aber von großem Vorteil ist beim Fußball, weil man so mehr sieht. Vor dem ersten Tor durch Thomas Müller sah er so zum Beispiel, dass es besser war, nicht selbst zu schießen. War dann ein eher seltener Assist durch Unterlassung. Unterließ es danach immer mehr, zu viel Kraft zu verschwenden.

Mario Götze, Stürmer:

dpa

Trug schon mal ein paar Kilo mehr auf den Hüften. Wirkte trotzdem noch nicht so antrittsschnell wie früher. War einer von fünf Spielern, die in der Offensive teils auf einer Höhe spielten. War von diesen fünf der torungefährlichste. Hatte aber auch wieder Pech, weil ihm immer eine Wade oder ein Schienbein im Torweg stand.

Benedikt Höwedes (ab 68. für Hector):

Bongarts/Getty Images

Versuchte ein bisschen, wie Hector zu spielen. Blieb aber er selbst. Vergab also höwedesk das vierte Tor in der letzten Minute.

Ilkay Gündogan (ab 76. für Kroos):

dpa

Durfte endlich mal wieder in der Nationalmannschaft spielen. Blieb unverletzt.

Julian Brandt (ab 81. für Draxler):

War an einem aussichtsreichen Konter beteiligt. War nicht schuld daran, dass es zu nichts reichte.

Joachim Löw, Trainer:

dpa

Trug als Einziger einen Schal im Stadioninnenraum. Blieb, obwohl oft stehend, sehr ruhig. Wärmte sich die Hände lässig in den Hosentaschen.

