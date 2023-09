Oslo -Mit weltmeisterlicher Souveränität hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den ersten kleinen Schritt auf dem weiten Weg zur Titelverteidigung 2018 in Russland gemacht. Angeführt vom nach der Europameisterschaft prompt wieder treffsicheren Thomas Müller gewann das DFB-Team am Sonntagabend in Oslo gegen Norwegen ungefährdet mit 3:0 (2:0) und erfüllte damit die Forderung von Bundestrainer Joachim Löw nach einem gelungenen Start in die WM-Qualifikation.

Müller mit seinen Länderspieltoren 33 und 34 (15./60. Minute) sowie sein erstmals im Nationaltrikot erfolgreicher Bayern-Kollege Joshua Kimmich (45.) sorgten für einen entspannten Abend vor 26 793 Zuschauern im Ullevaal-Stadion. Die DFB-Auswahl setzt die Ausscheidungsrunde im Oktober mit zwei Heimspielen in Hamburg gegen Tschechien und in Hannover gegen Nordirland fort. Die Einzelkritik der DFB-Elf:

Manuel Neuer

In seinem ersten Spiel als offizieller DFB-Kapitän so wenig geprüft, dass man sich wünschte, Joshua Kings knallharter Schuss in der 24. Minute wäre aufs Tor gegangen statt drüber – die Parade hätte man gern gesehen. So konnte der Münchner nur einen seiner berühmten Ausflüge und ein kleines Dribbling gegen King zeigen.

Manuel Neuer dpa

Joshua Kimmich

Erzielte nach Thomas Müllers schöner Vorarbeit sein erstes Länderspieltor. Nach hinten kaum gefordert, nach vorn in der ersten Halbzeit sehr aktiv. Danach wurde es etwas weniger.

Joshua Kimmich Bongarts/Getty Images

Benedikt Höwedes

Bügelte den schweren Fehler von Hummels zu Beginn sauber aus. Sicherer Auftritt des Vertreters von Jerome Boateng; auch von der zaghaften norwegischen Offensive kaum gefordert.

Mats Hummels

Begann mit einem üblen Ballverlust, fand dann zu einer Mischung aus Eleganz und Unüberwindbarkeit mit Ausflügen ins allzu Lässige.

Jonas Hector aufmerksam und laufstark

Jonas Hector

Der Kölner sorgte in der Anfangsphase für viel Dampf über die linke Seite. Ab der 20. Minute lief das Spiel dann meist über Kimmichs Seite. Nach hinten sehr aufmerksam und laufstark.

Jonas Hector dpa

Toni Kroos

Der Star von Real Madrid verteilte eine Menge kurzer Bälle im Mittelfeld, ohne sich verausgaben zu müssen. Wirkte nicht so, als würde diese Partie seinen Puls wirklich höher schlagen lassen.

Sami Khedira

Der Mann von Juventus Turin fand im Mittelfeld viel Raum und machte daraus einen großen Aktionsradius. Wirkte viel leichtfüßiger als noch bei der EM.

Sami Khedira Bongarts/Getty Images

Thomas Müller

Mann des Abends. Zwei Tore, eine Vorlage und Spielfreude pur. Nach fast einem Jahr ohne Pflichtspieltreffer im DFB-Dress wieder mit Erfolgserlebnissen. Das tat ihm sichtbar gut.

Özil mit Podolski Ex-Nummer Zehn

Mesut Özil

Im ersten Pflichtspiel mit Podolskis Ex-Nummer Zehn auf dem Rücken wie ein echter Zehner unterwegs: Tolle Ballbehandlung, stets wohltemperiertes Passspiel.

Julian Draxler

Der Wolfsburger war um gute Laufwege und Positionen bemüht, aber trotzdem an nur wenigen gefährlichen Szenen beteiligt.

Mario Götze

Der WM-Held von 2014 setzte die Formsuche fort. Blieb auch gegen die in der ersten Hälfte oft auseinander gespielte norwegische Abwehr ohne Torchance.

Julian Brandt

Der Leverkusener durfte in der Schlussphase Götze ablösen und den Auftaktsieg mit zu Ende verwalten. Nutzte die Gelegenheit für zwei hübsche Szenen. (ksta)