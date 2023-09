Mönchengladbach -Bastian Schweinsteiger lächelte, als er in der 68. Minute zum letzten Mal als DFB-Nationalspieler den Platz verließ. Er umarmte Kevin Volland, dann Julian Weigl, der für ihn ins Spiel kam. Fiel Joachim Löw in die Arme und herzte dann jedes einzelne Mitglied der DFB-Delegation. Einmal winkte er noch ins Publikum, dann setzte er sich auf die Bank. Das Ende einer Karriere. Die Kapitänsbinde hatte er einfach anbehalten, sein Team spielte den Test gegen Finnland einfach ohne Spielführer zu Ende. Am Ende stand ein 2:0-(0:0)-Sieg der DFB-Elf gegen Finnland. Aber das Resultat spielte eine Nebenrolle an diesem Abend.

Nach der Auswechlung: Bundestrainer Joachim Löw und sein Kapitän umarmen sich noch einmal ausgiebig am Spielfeldrand. Bongarts/Getty Images

Dass die Partie zum Abschiedsspiel für Bastian Schweinsteiger umgewidmet worden war, hatte den Abend für die doch noch 30.000 Zuschauer spontan veredelt. Das Stadion war mit gewaltigen „Servus Basti“-Plakaten geschmückt, „Schweini“ heißt der Mann ja längst nicht mehr. Vor den Hymnen liefen auf den Anzeigetafeln Szenen aus Schweinsteigers großer Karriere, und ein gewaltiger Applaus ging nieder.

Plötzlich war der große Moment da

Als DFB-Präsident Reinhard Grindel das Wort an Schweinsteiger richtete, flossen erste Tränen beim Weltmeister, und alle 21 Spieler auf dem Platz applaudierten ergriffen. Noch bevor es losging, bedankte sich Schweinsteiger mit tränenschwerer Stimme bei den Fans. Es war wie so oft im Fußball: Wenn keiner mit großen Momenten rechnet, sind sie plötzlich da. Ein bisschen wie im Jahr 2006 beim Spiel um Platz drei der WM gegen Portugal. Eigentlich hatte niemand mehr Lust gehabt, nach Stuttgart zu fahren. Und dann hatte Bastian Schweinsteiger eines der besten Spiele seiner Karriere gezeigt und Deutschland einen WM-Abschluss beschert, der dem Sommermärchen-Gefühl gerecht geworden war.

Viele Fans hielten Plakate in den Händen, um dem Ex-DFB-Kapitän Danke zu sagen. AFP

Auf langjährige Weggefährten musste Schweinsteiger zunächst verzichten: Im Tor begann der gebürtige Gladbacher Marc André ter Stegen; Manuel Neuer saß ebenso auf der Bank wie die Weltmeister Özil, Müller, Hummels, Kroos, Höwedes und Khedira. Mario Götze und Shkodran Mustafi waren die einzigen Weltmeister in der Startelf. Dafür debütierte der Silbermedaillengewinner Niklas Süle aus Hoffenheim, auch die Rio-Fahrer Max Meyer und Julian Brandt standen zur Hymne auf dem Platz.

Das Spiel verlief ereignisarm. Löw hatte eine Dreier-Abwehr berufen und Schweinsteiger im freien Raum davor postiert, wo der Kapitän viele Pässe spielen durfte – für jeden einzelnen wurde er gefeiert. Die deutsche Elf hatte viel Ballbesitz, aber kaum Chancen. Mustafi setzte einen Kopfball über das Tor (17.), zehn Minuten später jagte Arajuuri nach Hectors scharfer Hereingabe einen Ball an den eigenen Pfosten. Noch ein elegantes Dribbling von Götze, dem jedoch kein Abschluss gelang, und ein Fernschuss des Debütanten Süle. Dann war schon Halbzeit.

Ein letzter Freistoß. Leider abgefälscht. Die Schusshaltung stimmt aber noch immer. AP

Im zweiten Durchgang erspielte sich die deutsche Elf doch eine schöne Offensivaktion, und gleich fiel das 1:0: Kimmich spielte einen starken Ball auf die rechte Seite, Götze passte ins Zentrum, wo Volland für Meyer durchließ, der aus kurzer Distanz traf (55.). Das Spiel schleppte sich Schweinsteigers Auswechslung entgegen, ein Fan im Trikot mit der Nummer 7 lief auf den Platz und bekam dort tatsächlich ein Foto mit seinem Star.

Mesut Özil traf in der 77. Minute noch mit einem abgefälschten Linksschuss ins lange Eck zum 2:0, doch da war das Spiel schon seines Sinns beraubt: Denn Bastian Schweinsteiger hatte den Rasen bereits verlassen. Berührt, lächelnd. Und eindeutig zufrieden.