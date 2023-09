Berlin -Der Jahresabschluss des Weltmeisters könnte zu einer tristen Veranstaltung werden, denn das Länderspiel gegen Frankreich ist bei den Fans noch kein Renner. Am Donnerstag waren für das Prestigeduell am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Köln laut DFB-Auskunft rund 30.000 Eintrittskarten verkauft, die internationale Kapazität des Stadions liegt bei 46.195 Zuschauern.

Die Ticketpreise, die der DFB aufruft, sind auch ordentlich. Die günstigsten Eintrittskarten gibt es für 25 Euro, die teuersten kosten 100 Euro.

Die Franzosen, Sieger gegen Deutschland im EM-Halbfinale 2016 (2:0), müssen auf zahlreiche Stars wie Paul Pogba (Manchester United) oder Ousmane Dembele (früher Borussia Dortmund, jetzt FC Barcelona) verzichten. Einen Ansturm gab es hingegen auf die Tickets für den Klassiker gegen England am Freitag (21.00 Uhr/ZDF) in London. Das Wembleystadion wird mit 86.000 Zuschauern ausverkauft sein. (mbr/sid)

