St. Petersburg -Die deutsche Nationalmannschaft hat erstmals in ihrer Geschichte den Confederations Cup gewinnen können. In einem spannenden und hart umkämpften Finale besiegte die DFB-Elf Südamerikameister Chile in St. Petersburg glücklich, aber nicht unverdient mit 1:0.

Die DFB-Stars in der Einzelkritik.

Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen AFP

Hatte zu Beginn viel zu tun und Probleme mit einem Vidal-Schuss. Ansonsten ein sicherer Rückhalt. Hielt gegen Valencia den Sieg fest.

Note: 2

Matthias Ginter

Matthias Ginter Bongarts/Getty Images

Solide Partie, solides Turnier. Und dies ohne viel Spielpraxis bei Borussia Dortmund.

Note: 3

Shkodran Mustafi

Shkodran Mustafi Bongarts/Getty Images

Verdrängte den Leverkusener Henrichs wieder aus der Startelf. Zuverlässig, verlor fast keinen Zweikampf, sein Passspiel ist ausbaufähig.

Note: 2,5

Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger imago/Schüler

Verschätzte sich einmal böse. Davor und danach aber souverän.

Note: 3

Joshua Kimmich

Joshua Kimmich Bongarts/Getty Images

Tritt sehr selbstbewusst auf. Spielte erneut im Mittelfeld, bei der WM 2018 aber eher ein Kandidat für hinten rechts.

Note: 3

Leon Goretzka

Leon Goretzka AFP

Wieder eine gute Partie, nur im Abschluss diesmal nicht cool genug. Hatte zweimal das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber. Wird zu einem starken Konkurrenten für Khedira.

Note: 2,5

Sebastian Rudy

Sebastian Rudy Bongarts/Getty Images

Umsichtiger Ballverteiler, aggressiv und clever im Zweikampf. Behielt stets den kühlen Kopf.

Note: 2

Jonas Hector

Jonas Hector Bongarts/Getty Images

Der Kölner leistete sich in der ersten Halbzeit einige ungewohnte Ballverluste. Steigerte sich später deutlich.

Note: 3

Lars Stindl

Lars Stindl Bongarts/Getty Images

Schlimmer Fehler zu Beginn. Dann wurde er souveräner, nutzte Diaz’ Patzer und erzielte bereits sein drittes Turniertor.

Note: 3

Julian Draxler

Julian Draxler Bongarts/Getty Images

Gefährliche Sololäufe, übertrieb es manchmal mit seinen Übersteigern. Vergab die Chance zum 2:0. Zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Note: 3

Timo Werner

Timo Werner Bongarts/Getty Images

Gedankenschneller Torvorbereiter, flink auf den Beinen, musste einen Ellbogen-Schlag von Jara einstecken. Deutschlands Mittelstürmer der Zukunft. Zum Toptorjäger des Turniers gekürt.

Note: 2,5

Emre Can

Emre Can AFP

Kam in der 79. Spielminute für den abgekämpften Werner und durfte helfen, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Tat das erfolgreich.

Note: Keine Note

Niklas Süle

Niklas Süle imago/Schüler

Kam in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte für Leon Goretzka. Sollte Stabilität in die deutsche Hintermannschaft bringen – und tat das erfolgreich.

Note: Keine Note

(red)