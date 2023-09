Berlin -Mit der angeblich minderen Bedeutung solcher Testspiele konnte man Roy Hodgson nach dem 3:2 seines englischen Teams im Berliner Olympiastadion gegen Deutschland nicht kommen. Für den Trainer war die Partie ein Meilenstein auf dem Weg zur Europameisterschaft im Sommer, auch wenn er das so deutlich nicht sagte, sondern lieber zur Bescheidenheit mahnte. "Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, um behaupten zu können, mit Deutschland auf einer Stufe zu stehen", sagte der 68-Jährige nach dem Sieg gegen den Weltmeister.

DFB-Elf verspielt gegen England 2:0-Vorsprung und verliert mit 2:3.

Am Dienstag testet der Weltmeister in München gegen Italien.

Bundestrainer Löw sieht überall Problemzonen.

Während Hodgsons junges, relativ unerfahrenes Team Selbstbewusstsein aus dem Umstand zog, dass es die Partie nach 0:2-Rückstand noch hatte drehen können, droht den Deutschen die Gefahr, bei einem erneuten Misserfolgserlebnis am Dienstagabend in München gegen Italien (20.45 Uhr/ ARD) in ein kleines moralisches Loch zu fallen. Zwar betonte Joachim Löw, dass man solche Testspiele nicht überbewerten dürfe. Doch auch der Bundestrainer weiß, dass zwei Niederlagen gegen Mitfavoriten bei der EM einen echten Dämpfer bedeuteten.

Griesgrämiger Löw

Wie sehr ihn die Schlappe gegen England fuchste, war in Löws Gesicht zu erkennen gewesen. Sehr, sehr griesgrämig analysierte er die Partie und stellte klar, dass sein Ärger nicht nur dem Ergebnis galt, sondern dass er auch unzufrieden gewesen wäre, wenn die Mannschaft die Führung über die Zeit gebracht hätte. Die Niederlage sei "nicht ganz unverdient" gewesen, meinte er, was in der Löw-Sprache einer ziemlich vernichtenden Kritik an seinem Team entsprach. "Wir wissen jetzt, woran wir arbeiten müssen", resümierte der Bundestrainer. So ziemlich an allem, hätte er hinzufügen können. Die meisten Spieler bezeichneten das 2:3 pflichtschuldigst als Warnschuss, der "die Augen geöffnet" habe (Sami Khedira). Thomas Müller flüchtete sich in die bewährte Erklärung, dass es der Mannschaft eben einfach nicht gelinge, in Testspielen an ihre Grenzen zu gehen. Löw benannte die Problemzonen ziemlich prägnant. Am Kombinationsspiel und den Laufwegen müsse gearbeitet werden, Organisation und Kompaktheit seien nicht gut gewesen, zu viele Bälle verloren gegangen.

"Auch nach vorne haben wir nicht so gespielt, wie es unser Anspruch ist", kritisierte er, und trotz der Führung durch die eher zufällig entstandenen Tore von Toni Kroos (43.) und Mario Gomez (57.) hätte England immer mehr Platz bekommen und sei dadurch gefährlicher geworden. Logische Folge waren die Tore von Harry Kane (61.) nach einer geschenkten Ecke und zögerlichem Eingreifen von Müller und Mesut Özil, Jeremy Vardy (74.) mit der Hacke nach Ballverlust von Emre Can und Eric Dier in der Nachspielzeit nach einem weiteren Eckball.

Statische Offensive

Das Angriffsspiel war nicht nur fehlerbehaftet, sondern wie häufig in der Qualifikation langsam und statisch. England übernahm die Kontrolle vor 71 423 Zuschauern, die das Ganze - abgesehen von den etwa 4000 Engländern - weitgehend passiv und schweigend über sich ergehen ließen.

Der Bundestrainer war derart ungnädig, dass es ihm sogar schwerfiel, positive Worte zu finden, als er just auf die beiden Spieler angesprochen wurde, die am wenigsten Verantwortung für die Misere trugen. Der Auftritt von Debütant Jonathan Tah, der nach der Halbzeit für Mats Hummels kam, sei "absolut in Ordnung" gewesen, knurrte Löw, mit Mario Gomez "war ich zufrieden". Der Stürmer von Besiktas Istanbul, der ein schönes Tor mit dem Kopf erzielte und mit dem Fuß ein weiteres, das wohl zu Unrecht wegen Abseits aberkannt wurde, war der einzige Gewinner im DFB-Team, auch wenn er das so nicht bestätigen mochte. "Ich war nie weg vom DFB-Team", behauptete er trotzig, die verpasste WM mal ausklammernd. In Frankreich dürfte er als besondere Option im Angriff wieder dabei sein.

In Hinblick auf die EM müssen die Mängel im Kombinationsspiel und in der Organisation nicht allzu dramatisch gesehen werden, Löw hat wiederholt bewiesen, dass er in einem längeren Trainingslager vor großen Turnieren in der Lage ist, in diesen Bereichen kleine Wunder zu wirken. Problematischer dürften die Besetzungsprobleme in der Defensive sein, wo die Partie gegen England gezeigt hat, dass der Liverpooler Emre Can als Rechtsverteidiger eine Fehlbesetzung ist und auch Jonas Hector links nicht die Ideallösung darstellt. Kreative Varianten wie eine Dreierkette wären denkbar, ob der Bundestrainer dafür offen ist, könnte schon die Partie gegen Italien zeigen. Viele Gelegenheiten zum Experimentieren gibt es schließlich nicht mehr vor dem Turnier.

