Köln -Zwei Nachwuchsspieler von RB Leipzig mussten vorzeitig von einem Länderspiel-Trip der deutschen U19-Nationalmannschaft abreisen. Grund dafür sei laut „Bild“-Informationen eine Shisha-Pfeife gewesen, die im Zimmer der Leipziger in Brand geraten sei.

Demnach seien Vitaly Janelt (18) und Idrissa Touré (18) gerade beim Training gewesen, als ein Hotel-Angestellter das Feuer im Zimmer der Nachwuchskicker entdeckte. Die Leipziger behaupten, die Wasserpfeife nicht selbst mitgebracht und geraucht zu haben. Stattdessen hätten sie anderen Spielern, darunter auch Dortmunds Felix Passlack, das Zimmer überlassen.

Weil Janelt und Touré bereits einige Tage zuvor die Nachtruhe überzogen hatten, schickte der DFB die talentierten Jugendlichen nach einem Gespräch auf eigene Kosten nach Hause. „Leider gab es vor Ort einen Vorfall, bei dem sich nicht an gängige professionelle Regeln gehalten wurde. Die Faktenlage war eindeutig. Deshalb hatten wir keine andere Möglichkeit, als zwei Spieler in Absprache mit dem Verein aus gravierenden disziplinarischen Gründen nach Hause zu schicken“, sagte U19-Trainer Frank Kramer gegenüber der „Bild“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick, der am Freitag vor allen Nachwuchsspielern über den Vorfall sprach, griff durch und warf die beiden Kicker aus der Jugend-Akademie der Leipziger. Die 18-Jährigen waren zuvor bereits durch Unpünktlichkeit und falsche Kleidung aufgefallen.

Die beiden mussten am Donnerstag in ein Hotel ziehen und trainieren von nun an in einer eigenen Trainingsgruppe. Außerdem gab es vom Verein eine Geldstrafe und Sozialdienst in einem Kindergarten (ab Montag von 7 bis 15 Uhr). Sie besitzen bei RB Profiverträge bis 2021.